Vrouwenploeg Club Brugge krijgt menstruatiecoach. Sportgynaecoloog: “Soms hogere pijngrens tijdens regels”

COLUMN. Lien Van de Kelder vlucht van Bangkok naar de rijstvel­den: “Hans wordt gek als hij onze extra koffer ziet”

Lien Van de Kelder (39) woont al enkele weken samen met haar kinderen Jeanne en Victor en haar man Hans in Thailand. Nadat ze een tijd in Phuket verbleven, reist Lien nu door naar Bangkok. Daar ondervindt ze opnieuw dat de Thai er heel wat speciale gewoontes op nalaten. “Werkelijk álles is verpakt in plastic, tot elke wortel en paprika toe.” Gelukkig is de gezondheidszorg er wel dik oké, want zowel Victor als Jeanne hebben op korte tijd medische zorgen nodig.

27 maart