VROUWENDAG. 5 bekende vrouwen over hun sterktes. “Volg je buikgevoel, het ‘secret weapon’ van de vrouw”

Ruik jij (niet) graag aan de oksels van je partner? Dit is wat dat betekent, volgens de wetenschap

Wil je weten of jij samen bent met de ware Jacob? Daar is een trucje voor: snuffel eens aan zijn of haar oksel. Ruikt dat niet onaangenaam, dan zit je goed, zo wordt beweerd op sociale media. Microbioloog Chris Callewaert, bekend als dr. Armpit, legt de theorie uit. “Na een break-up kan je een afkeer krijgen voor elkaars geur.”