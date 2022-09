Vrouwen willen dat we stoppen met te vragen of ze zwanger zijn. Expert: “Gebeurt online steeds vaker”

“Ben je zwanger?” Nederlandse blogster Mascha Feoktistova (35) krijgt de vraag vaak en had er genoeg van. Ze creëerde de Instagrampagina @nietzwanger, in de hoop dat haar verhelderende posts mensen de ogen zouden openen. Psychologe Sarah Hertens kadert mee waarom je een vrouw beter nooit die vraag stelt. “We associëren zwanger zijn met iets positiefs, maar zo simpel is het niet.”

Een foto waarop Mascha een wijdere jurk draagt, meer was er niet nodig om op haar Instagramaccount een stortvloed aan ‘ben je zwanger?’-vragen te krijgen. Niet dus. De beautyblogster had er genoeg van, en creëerde daarom de Instagrampagina @nietzwanger, waarop ze klaar en duidelijk zeven redenen oplijst waarom je een vrouw nooit vraagt of ze zwanger is. Onder elke post reageren tot wel tientallen vrouwen dat Mascha de nagel op de kop slaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ondertussen heeft de pagina 3.700 volgers en stromen de lovende reacties binnen. Het toont dat Mascha geen uitzondering is: heel wat vrouwen krijgen de vaak goedbedoelde, maar toch oncomfortabele vraag. Social media spelen daarin een grote rol, zegt psychologe en relatietherapeute Sarah Hertens. “Natuurlijk wordt de vraag ook weleens face to face gesteld. Maar tegenwoordig doen we het vaker vanachter dat veilige schermpje.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mascha Feoktistova (@beautygloss) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Sociale media hebben deuren geopend, maar soms gaan ze net iets te ver open”, zegt Hertens. “Mensen zijn er vrijpostiger in hun reacties. Er wordt gal gespuwd en fel gediscussieerd, en wie veel volgers heeft, zoals Mascha, wordt bijna publiek bezit. De fans kunnen mensen als Mascha zo intensief volgen, dat het voor hen lijkt alsof er een persoonlijke band is. Daarom denken ze dat ze zo’n vraag zomaar mogen stellen.”

“Huisje, tuintje, kindje: voor de buitenwereld lijkt het zo eenvoudig”

Polsen naar een zwangerschap lijkt onschuldig en goedbedoeld, maar er zit vaak zoveel meer achter. “Zwanger zijn of worden is enorm emotioneel beladen, en dat beseffen we niet altijd omdat we het associëren met iets positiefs”, zegt Hertens. “Het lijkt voor de buitenwereld allemaal zo eenvoudig: huisje, tuintje, boompje, beestje en dus ook kindjes. Maar zo simpel is het niet altijd. Er zijn heel wat redenen die Mascha terecht opsomt waarom die vraag zwaar kan vallen, van niet zwanger kunnen worden en miskramen tot geen kinderen (meer) willen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Experte Sarah Hertens. © VTM

“Ik zie het meer dan eens in mijn praktijk: bewust geen mama willen zijn of niet voor het standaard gezinnetje willen gaan, wordt door de maatschappij nog altijd niet aanvaard. Die druk is echt een probleem.”

Wil je dat een vrouw zich gefaald voelt?

“En die psychologische impact is er om nog een andere reden. Als je als jonge vrouw regelmatig de vraag krijgt of je zwanger bent, zoals Mascha al sinds haar achttiende, laat dat zijn sporen na”, zegt Hertens. “We groeien in deze tijdgeest op met onrealistische Instagramplaatjes. Alles moet er mooi en perfect uitzien, maar dat is niet de realiteit. En die hoge lat is vaak niet haalbaar. Regelmatig merk ik in mijn praktijk hoe moeilijk dat is voor mensen, en zeker voor jonge mensen.”

“Ik heb bijvoorbeeld een cliënte van 22 die zich gefaald voelt in haar leven, omdat ze van zichzelf vindt dat ze nog niet staat waar ze moet staan. Een jongedame die nog aan het begin van haar hele leven staat. Een paar decennia terug voelde je die druk toch minder.”

“Als influencer of als bekend gezicht vang je natuurlijk nog wat meer wind”, zegt Hertens. “Dat druk ik de ‘Blind getrouwd’-kandidaten ook altijd op het hart. Vaak reageert gelukkig maar een select aantal individuen zo ongepast. En meestal zijn dat niet de mensen met een genuanceerde visie. Laat die commentaren zoveel mogelijk los, is dan ook mijn boodschap.”

Lees ook:

Volledig scherm Woman suffering from stomach ache © ThinkStock