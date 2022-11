Vrouwen vallen massaal voor sexy 'boudoir fotografie'. “Ik ben al volboekt voor half 2023”

Seksuologe Lotte Vanwezemael (30) heeft onlangs een opvallende foto geplaatst op Instagram - opvallend, want ze draagt enkel lingerie en een zijden kamerjas. Ze is niet alleen: steeds meer vrouwen laten zulke kwetsbare en sensuele foto’s van zich maken. Het fenomeen heet boudoir fotografie en wordt alleen maar populairder. Twee fotografen leggen uit waarom mensen zich op deze manier blootgeven en hoe zo’n fotoshoot in zijn werk gaat.

“Sexy, beeldschoon, superknap, wauw, megamooi, prachtig, niet normaal dit ...” De superlatieven bleven maar komen nadat Lotte Vanwezemael een foto op Instagram had geplaatst. Op het beeld is te zien hoe de bekende seksuologe een witte kamerjas draagt en een lingeriesetje van het merk Per Tutti. En dat leverde dus een heleboel lovende reacties op én meer dan 10.000 likes.

Overgewaaid vanuit Amerika

Volledig scherm Tine en Myra. © Boudoir By Tine / Myra Fotografie

Vanwezemael is alleszins mee met een trend, want zulke foto’s verschijnen steeds vaker op sociale media. Ook NINA doet mee: kijk maar naar onze rubriek ‘Breek de week en maak me week’. Het gaat dan om sexy, smaakvolle foto’s waarop mensen schaarsgekleed poseren. “De trend komt overgewaaid uit Amerika en is de laatste jaren serieus aan het opkomen in België en Nederland”, vertelt fotografe Tine Van den Bogerd. “Dit heet boudoir fotografie. De persoon draagt dan lingerie of poseert naakt, eventueel met een blouse of kimono aan. Mijn doel is niet om pornografische foto’s te maken, hé. Ik probeer echt om de schoonheid van iemand vast te leggen op een stijlvolle, unieke, sensuele manier.”

Ook portretfotografe Myra houdt zich hier al ruim vijf jaar mee bezig. “Bij boudoir fotografie denken mensen snel aan glamoureuze, aantrekkelijke vrouwen met een boa rond de nek. In dat opzicht is het een verouderde term die niet meer volledig de lading dekt. De laatste jaren ligt de focus namelijk niet meer zo hard op seksualiteit, wel op feminisme en zelfacceptatie.”

Quote Mijn agenda voor het eerste halfjaar van 2023 is al bijna volledig volgeboekt. Tine Van den Bogerd

De twee fotografes merken dat er steeds meer vraag is naar hun specialiteit. Zowel Tine als Myra zijn vijf jaar geleden gestart, en ze hadden nooit gedacht dat ze vandaag fulltime aan de slag zouden zijn als boudoir fotograaf. Tine: “En toch is het gelukt. (lacht) Het is gewoon enorm populair. Onlangs heb ik mijn agenda geopend voor de eerste helft van 2023, en die is al bijna volledig volgepland.”

Een verklaring moeten we niet te ver zoeken: de tijdgeest is er rijp voor. Myra: “De afgelopen jaren is men meer beginnen spreken over het vrouwenlijf in het algemeen. Dat gaat van de #MeToo-beweging tot discussies over fatshaming of abortusrechten. Boudoir fotografie is daar een uitloper van.” Tine is het daarmee eens, en benadrukt dat ook sociale media een rol spelen. “Het vraagt wat lef om een foto van jezelf in lingerie te delen met anderen, maar zo goed als altijd krijg je daar dan positieve reacties op. Zoals Lotte Vanwezemael. Dat voelt erg empowerend.”

Volledig scherm © Boudoir by Tine

Klanten van 20 tot 63 jaar

Het leuke is dat zo’n boudoir fotoshoot blijkbaar iederéén aanspreekt, want de klanten van de fotografen zijn best gevarieerd. “Mijn jongste klant was 20 jaar oud, de oudste 63”, zegt Tine. “Ik heb al alle lichaamstypes zien passeren, van maatje XXS tot XXXL. Er stond al eens een transgender vrouw voor mijn lens en soms fotografeer ik koppels. Een dudeoir, een sexy shoot voor mannen, heb ik nog maar een paar keer gedaan. Voor de meeste mannen is de stap nog te groot, denk ik.”

Myra noemt het zelfs een bewuste keuze om niet alleen perfecte modellen te fotograferen. “Ik had al klanten met anorexia, littekens, een stoma,... Het is mijn missie om zo veel mogelijk verschillende lichamen op het internet te zwieren, want mensen zullen zichzelf en hun spiegelbeeld nooit accepteren zolang ze geen lichaam als dat van hen zien in de media. Fotografen dragen op dat vlak een grote verantwoordelijkheid, vind ik.”

Volledig scherm Een koppelshoot van Boudoir by Tine. © Boudoir by Tine.

Net zoals dat het cliënteel erg gevarieerd is, zijn er legio redenen waarom mensen kiezen voor boudoir fotografie. Myra: “Veel vrouwen beschouwden het lange tijd als een cadeautje voor hun partner. Zo van: ‘Kijk schat, ik zie er goed uit hé.’ De laatste jaren draait het meer om het zelfbeeld. Ik krijg veel mensen over die vloer die iets zwaar hebben meegemaakt en de connectie met hun lichaam kwijt zijn - door een trauma, een scheiding, een miskraam,... Tijdens de shoot kunnen ze hun verhaal kwijt. En achteraf hoor ik vaak dat de ervaring hen veel deugd heeft gedaan, dat ze zich weer opgeladen en sterker voelen.”

Tine ziet eveneens dat een boudoir fotoshoot kan helpen om een hoofdstuk af te sluiten. “Sommige vrouwen zeggen: ‘Kijk Tine, ik ben 30 en ik wil mijn lichaam vieren zoals het nu is.’ (lacht) Anderen willen op een andere manier naar hun lichaam kijken. Denk bijvoorbeeld aan mama’s die willen voelen dat ze méér zijn dan een moeder, maar ook een sexy vrouw. En dan zijn er nog vrouwen die voor een grote verandering in hun leven staan - ze willen aan kindjes beginnen of moeten een borstamputatie laten uitvoeren - of ze laten zich fotograferen om een moeilijke periode af te sluiten. Voor hen is het meer dan een simpele foto. Het is een onderdeel van hun verwerkingsproces.”

Stress want “shit, ik moet subiet uit de kleren”

Het is dus een misverstand dat elke klant barst van het zelfvertrouwen. Integendeel, veel vrouwen voelen zich onwennig om (al dan niet in lingerie) te poseren. Tine: “Eerst drinken we iets en slaan we rustig een babbeltje. Daarna kijken we samen naar de lingerie die vrouwen zelf mee hebben en naar wat ik in de aanbieding heb. Zo kunnen mensen wennen aan het idee van: ‘Shit, ik moet zo meteen uit de kleren.’ Pas na een halfuur of drie kwartier starten we met de eigenlijke shoot.”

Quote Het is niet verplicht, maar 99 procent van de klanten kiest ervoor om naakt te poseren Tine Van den Bogerd

“Ik heb gemerkt dat veel klanten stress hebben voor de poses, maar ik zeg nooit: ‘Ga maar op bed liggen en ik maak wel wat foto’s.’ Neen. Ik doe de poses voor, leg alles van kop tot teen uit, zeg hoe ze hun handen en voeten moeten houden... In het begin mogen vrouwen hun T-shirt en trui dragen trouwens. Pas na verloop van tijd vraag ik of ze iets anders, comfortabel willen aantrekken. Zo ga ik voort, tot ik naga of ze naakt willen poseren. Dat is niet verplicht, maar 99 procent van de klanten kiest ervoor om het wél te doen. Ze denken: ‘Ik ben hier nu toch, ik heb me hier al een paar keer omgekleed in de studio, dus let’s go for it.’”

Ook bij Myra hoeven klanten niet uit de kleren te gaan. Het mag, maar de keuze is volledig aan hen. “Dat gevoel van controle is heel belangrijk. Daarom mogen klanten hun kleding aanhouden in het begin van de shoot. Na een tijdje vraag ik of ze bijvoorbeeld hun blouse willen openknopen zodat we de beha kunnen zien. Meestal gaat de bal zo aan het rollen. Als ze dat niet zien zitten, is dat uiteraard ook prima.”

Volledig scherm © Myra Fotografie

Om de drempel te verlagen, biedt Myra nog visagie aan. “Wie zonder make-up op de foto moet, voelt zich extra kwetsbaar. Bovendien is het ook ontspannend om even opgemaakt te worden.” Tine kiest er daarentegen bewust voor om zonder make-up te werken. “Mensen die zich professioneel laten schminken, hebben vaak het gevoel dat ze een masker op hebben. En ik wil juist niet dat mensen tijdens een fotoshoot het idee hebben dat ze iemand anders zijn. Ik wil hun eigenheid in de verf zetten.”

Kortom, zo’n boudoir fotoshoot is vaak pure verwennerij en dé manier om je goed in je vel en sexy te voelen. Maar dat komt wel met een prijskaartje. Myra vraagt voor een shoot 400 à 500 euro, afhankelijk van de locatie. Tine: “Binnen de fotografiewereld is dit echt de crème de la crème. Er kruipt veel tijd, geld en werk in — ik doe bijvoorbeeld altijd eerst een kennismakingsgesprek en koop ook lingerie aan. Mijn startprijs is 945 euro, maar je kan upgraden. Sommige klanten spenderen 1.500 euro, al zijn er evengoed die 3.000 euro uitgeven.”

Andere boudoir fotografen in België

1. Boudoir by G, van Gina

2. Revealed, van Carina

3. Deborah Gaytant

4. Ilke Poelman photography

