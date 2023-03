Vrouwen prijzen op sociale media deze simpele truc voor gezonde lokken aan. “Haal geen 20 shampoos in huis”

Wie echt een gezonde en glanzende haardos wil, heeft thuis niet één, maar meerdere flessen shampoo in de badkamer staan. ‘Hair cycling’ heet de nieuwe haartrend die viraal gaat op sociale media: shampoos afwisselen is hét geheim. Is het werkelijk zo simpel? Een haarstyliste reageert.

Huidverzorging boomde sinds de pandemie, maar ook haarverzorging is tegenwoordig big business. Veel vrouwen met prachtige haardossen delen op sociale media hun routine: oliën en serums passeren de revue, net als treatments met krachtige ingrediënten voor de hoofdhuid, massageborstels of hitteloze krulmethodes.

Maar één verzorgingstrend springt ertussenuit. En wel omdat ie zo verfrissend simpel klinkt. Voor ‘hair cycling’ heb je niet veel speciale producten nodig. Shampoos volstaan.

Wat je haar precies nodig heeft, krijgt het

“Bij ‘hair cycling’ wissel je af tussen een handvol verschillende shampoos”, legt haarstylist Elise Havegheer van Maison Elise uit. “Naargelang je haartype en de toestand van je haar die dag, roteer je, voor verzorgde en schitterende haarlokken’, verduidelijkt ze. Elke week meerdere haarproducten gebruiken, die elk een ander probleem aanpakken, is dus de redenering.

Influencer Stefanie (@naprim_naturals_) met, naar eigen zeggen, twintig jaar ervaring in de schoonheidsindustrie prijst ‘hair cycling’ gretig aan op videoapp TikTok. “Het maakt je hoofdhuid gezonder en verzorgt je haar”, aldus de vrouw. En Stefanie is niet de enige fan. ‘It’s legit’, meldt ene Jacqueline Kilikita op haar TikTok-pagina. Ze raadt de wisselende haarroutine iedereen aan.

‘Hair cycling’ is een standaard haarroutine waar haarstyliste Elise al jaren mee vertrouwd is. In haar praktijk gebruikt ze tijdens een wasbeurt altijd meerdere haarproducten. “Ik begin altijd met een detoxshampoo of een diepreinigende shampoo die je haarroutine volledig reset.”

Dat is volgens Elise broodnodig. “Meestal zitten haarproducten die je in de supermarkt koopt vol met parabenen en siliconen, wat schadelijk kan zijn voor je hoofdhuid en haar. Zo’n detoxshampoo zal je haren grondig ontvetten en legt een nieuwe basis. Ik gebruik eentje op basis van pepermunt, om de hoofdhuid te kalmeren, en met komkommerextract, om de natuurlijke hydratatie en de kleur te beschermen.”

Quote Je kan ook aan je haarsty­list vragen welke shampoos geschikt zijn voor jouw haar. Want de verkeerde shampoo kan meer kwaad dan goed doen. Haarstyliste Elise Havegheer

Voor een volgende wasbeurt kies je een andere shampoo. “Soms gebruik ik dan een herstellende shampoo, bijvoorbeeld. Je kiest op basis van wat je haar nodig heeft.” Stel dat je highlights en ontkleurd haar hebt, dan heb je meer verzorging nodig dan normaal en gebruik je beter een shampoo met proteïne of keratine, om het haar aan te sterken.

Heb je gekleurd en gezond haar? Dan is het beter om je haar te wassen met een hydraterende shampoo, zodat de kleur en de glans optimaal blijft. Heb je gezond en natuurlijk haar? Dan kies je een shampoo op basis van je haarstructuur: eentje voor fijn, dik of medium haar.

Rekening houden met de huidige toestand van je haarlokken is dus aangeraden. Zijn je haren beschadigd, gekleurd of eerder gezond? “Vooral op basis daarvan kies je een haarproduct’, zegt Elise. “Je kan ook aan je haarstylist vragen welke shampoos geschikt zijn voor jouw haar. Want het gebruik van de verkeerde shampoo kan meer kwaad dan goed doen.”

Overdrijf wel niet met ‘hair cycling’, waarschuwt de haarstyliste

Elise waarschuwt wel dat je je haarlokken voldoende tijd moet geven om te rusten tussen wasbeurten. “Gemiddeld twee tot drie keer per week je haar wassen met shampoo is meer dan voldoende. Hoe vaker je je haar wast, hoe vetter het wordt. En hoe meer je een haarproduct gebruikt, hoe minder effect het heeft op termijn.”

Quote Je hoeft echt geen twintig shampoos in huis te halen. Haarstyliste Elise Havegheer

Verder raadt ze aan om niet te overdrijven in ‘hair cycling’. “Afwisselen is goed, maar met mate. Je hoeft echt geen twintig shampoos in huis te halen. Soms is het trouwens ook oké om je haren gewoon te spoelen met water, als ze niet vet zijn.”

Dermatologe Annelies Stockman (AZ Delta) is minder grote fan van de techniek. “Veranderen van shampoo zorgt er niet voor dat je hoofdhuid gezonder wordt, wat anderen ook beweren. Het kan wel bijdragen aan stralende haarlokken.” Parabenen zijn trouwens niet schadelijk voor je hoofdhuid, vult Stockman aan. “Wat wel klopt, is dat de siliconen die in veel shampoos zitten, een beschermlaag aanbrengen op je haar. Dat verklaart waarom sommige shampoos het niet genoeg kunnen ontvetten.”

