Vrouwen noemen zichzelf trots ‘bimbo’s’ op TikTok: “Er is niks mis met het seksualiseren van je lichaam”

“Een dom meisje dat veel make-up draagt en geobsedeerd is door jongens en kleren.” “Meestal blond, met grote borsten en een slet.” De definities van ‘bimbo’ op Urban Dictionary winden er geen doekjes om. Maar ze vatten ook samen wat de meeste mensen denken die het woord gebruiken.

In de jaren 2000 was het een populaire term voor sterren als Paris Hilton, Pamela Anderson of Kim Kardashian. Sexy vrouwen die in een sekstape te zien waren en in de media niet al te snugger voorgesteld werden. Dat die vrouwen ondertussen aan het hoofd staan van een imperium dat miljarden waard is, lijkt niet uit te maken. Eens een bimbo, altijd een bimbo.

Een vrouw met een missie

Maar op populaire videoapp TikTok waait een nieuwe wind. Eentje waarin het oké is om een bimbo te zijn. Cool zelfs. Want er is helemaal niks mis met je vrouwelijkheid uit te spelen. En ‘dom’ zijn bimbo’s alleen maar omdat onze seksistische maatschappij vrouwen zo maar al te graag afschrijft. Dat predikt onder andere Chrissy Chlapecka, een 21-jarige Amerikaanse die op TikTok 4,2 miljoen volgers vergaarde door onbeschaamd bimbo te zijn. Denk: sexy outfits, roze haarlokken en veel make-up, maar daarnaast maakt ze ook duidelijk dat ze een vrouw is met een missie.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door chrissy chlapecka (@chrissychlapecka) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Een bimbo is iemand die haar hypervrouwelijkheid wil vieren en waarderen”, zegt ze aan het Amerikaanse magazine Glamour. “Ze doet dat op haar eigen, unieke manier, zonder toe te laten dat seksistische ideeën over vrouwelijkheid haar verhinderen om f*cking amazing te zijn.” De TikTok-ster giechelt, praat met een hese stem en zegt vaak ‘oh my god’, maar weet ook verdomd goed waar ze mee bezig is. “Mijn IQ is wellicht een pak hoger dan het jouwe, Barbara”, zegt ze in een video waarin ze toelicht wat een bimbo is. In dezelfde video haalt ze aan dat ze niet hoeft te weten hoe belastingen werken om te snappen dat kapitalisten als Jeff Bezos de maatschappij verzieken.

(Lees verder onder de video.)

#ihatecapitalism #slay ♬ original sound - chrissy @chrissychlapecka fb moms hate my vice article.. so let’s rewind, shall we? #bimbo Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“In het verleden gebruikten we het woord ‘bimbo’ om vrouwen neer te halen en hen als eendimensioneel te zien”, zegt de Amerikaanse aan Glamour. “De term reduceerde vrouwen tot hun geseksualiseerde lichamen.” En zo gaf hij ons een vrijgeleide om met vrouwen als Paris Hilton te lachen. Een bimbo verdient toch geen respect.

Quote Er is helemaal niks mis met het seksualise­ren van je lichaam — zolang je het zelf doet, uit eigen wil. Chrissy Chlapecka

Al die connotaties willen Chlapecka en de andere vrouwen die filmpjes posten op ‘BimboTok’ ombuigen of teniet doen. “Een bimbo is zo veel meer. Er is helemaal niks mis met het seksualiseren van je lichaam — zolang je het zelf doet, uit eigen wil. We leren mensen dat vrouwelijkheid oké is en dat vrouwelijk willen zijn oké is.”

Nieuw is ook dat de bimbo’s nu een pak diverser zijn. Zo post ook een zekere Griffin Maxwell Brooks op BimboTok, een non-binaire en queer videomaker. “Alle rassen, kledingmaten, genders en geaardheden zijn welkom”, zegt die. “Er zijn geen vereisten waaraan je moet voldoen om een bimbo te zijn. Het draait gewoon om je lichaam heropeisen en zelfvertrouwen hebben, en de identiteit in ere houden waar jij je het beste bij voelt. Dat helpt me om me zekerder te voelen en daar ben ik niet alleen in.”

Lees ook: