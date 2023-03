Vrouwen mogen deelnemen aan Formule 1, maar we zien ze niet? Sita (17) vertelt. “Ik wil het tegendeel bewijzen”

COLUMN. Goedele Liekens over een pauze nemen in je relatie. “Deze koppels overleven het”

Stevige dip in de relatie? Een pauze nemen lijkt de helft van de koppels weer dichter bij elkaar te brengen. Goedele Liekens merkt wel dat je vier afspraken echt moet maken wil je de time-out overleven, schrijft ze deze week in haar column. Ze waarschuwt ook koppels die in een moeilijke periode afstand willen nemen van elkaar. “Ik snap waarom men zegt: don’t do it.”