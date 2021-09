Vrouwen maken komaf met vulva-onzekerheden dankzij nieuwe beweging ‘Free the labia’

Vagina, vulva, labia… Het zijn woorden die veel mensen moeilijk over hun lippen krijgen. Dat het verder gaat dan schaamte alleen, bewijzen de talloze vrouwen die de jongste jaren een schaamlipcorrectie lieten uitvoeren. En dat is lelletjes, eh, welletjes geweest als het de ‘free the labia’ betreft. De beweging wil komaf maken met het ideaalbeeld van vrouwelijke genitaliën.

De laatste tijd weerklinken de woorden ‘free the labia’ ofwel ‘bevrijd de (buitenste) schaamlippen’ steeds harder. Een beweging die komaf maakt met het ideaalbeeld van vrouwelijke genitale perfectie, dat we kennen uit handboeken en porno. En dat is maar goed ook, want heel wat vrouwen kampen met onzekerheden over hun vulva. Meer nog, het aantal schaamlipcorrecties in België verdrievoudigde (!) de afgelopen vijf jaar.

Dikke vulva

Ook op sociale mediaplatform TikTok kwam de beweging al onder de aandacht dankzij Ying Lee: een hevige supporter van ‘free the labia’, die een groot aantal hits op TikTok kreeg met een filmpje over ‘phat coochie’ oftewel ‘dikke vulva’. “Toen ik de post maakte, was er een trend op TikTok waarbij er werd gepraat over grote, sappige vulva’s. Er was een tijd dat het niet ideaal was om een grote kont of grote dijen te hebben, maar nu kan dat wel”, vertelt Ying in The Guardian.

Onzekerheid

Ying Lee hoopt via TikTok het taboe rond de vulva-cultuur te helpen doorbreken. Al is dat geen makkelijke opdracht. Uit een onderzoek van vrouwenmagazine Refinery29 blijkt dat 48 procent van de vrouwen zich zorgen maakt over het uiterlijk van hun vulva. 64 procent is onzeker over de grootte en 60 procent twijfelt over de vorm.

Ook het onderwerp blijft nog altijd taboe. Als vrouwen willen verwijzen naar ‘down there’ doen ze dat aan de hand van eufemismen (je las er net al eentje). Anderen zwijgen er simpelweg over of … laten een labiaplastie oftewel schaamlipcorrectie uitvoeren. “Ik doe er gemiddeld drie à vier per week”, vertelt plastisch chirurg Pieter Vermeulen van het AZ Sint-Lucas in Brugge. “Dat zijn er een 200-tal per jaar, soms 250. Een verdrievoudiging van vijf jaar geleden.”

Quote Omdat we onze buitenste geslachts­or­ga­nen niet benoemen, heerst er een gevoel van schaamte en walging. Cabby Laffy, directeur van het centrum voor psychologische gezondheid in London

Dat zoveel vrouwen zich schamen voor hun vulva, komt omdat we er veel te weinig over praten. “Op school krijgen meisjes seksuele opvoeding, maar er wordt niet gezegd dat elke vulva of vagina uniek is. Wel verschilt hun perceptie”, zegt gynaecoloog Karolien Stevens. “We benoemen onze uitwendige geslachtsorganen vaak niet”, merkt ook Cabby Laffy, directeur van het centrum voor psychologische gezondheid in Londen. “Dat zorgt ervoor dat gevoelens van schaamte en walging de bovenhand nemen.”

All Vulvas Are Beautiful

Gelukkig zijn er naast de ‘free the labia’-beweging ook steeds meer initiatieven die zich inzetten voor vulva-acceptatie. Zo reikt ook de uiterst populaire Netflixserie Sex Education een platform aan om te praten over onze vulva’s: All Vulvas Are Beautiful. Dat platform is een samenwerking tussen Netflix en The Vulva Gallery, een educatief platform waar je allerlei geïllustreerde vulvaportretten en persoonlijke verhalen vindt die de vulva in al haar diversiteit vieren.

Vulvakunst

Ook kunstenaar Jamie McCartney draagt bij aan de beweging. Zo creëerde hij The Great Wall of Vagina, een kunstwerk van maar liefst 400 vulva’s. Allemaal verschillend, allemaal even perfect. “Tijdens het maken van het kunstwerk, merkte ik dat heel veel vrouwen zich zorgen maken over hun vulva. Ze keken naar andere exemplaren en zeiden: ‘Ik wou dat de mijne er zo uitzag’. Ik kon het niet geloven”, zegt Jamie.

Volledig scherm The Great Wall of Vagina, kunstwerk van Jamie McCartney. © Jamie McCartney

De vulva-onzekerheden bij vrouwen zitten dus diepgeworteld en ook de ‘free the labia’-beweging zal die onzekerheden niet meteen de wereld uithelpen. Om vrouwen een extra handje te helpen, wordt hen aangeraden om een aantal oefeningen te doen, zoals in bad gaan en naar je naakte lichaam kijken of naakt voor de spiegel gaan staan. “Je moet jezelf sexy vinden, in plaats van er sexy uit te zien”, zegt Cabby Laffy. Dus ladies, spring mee op die ‘free the labia’-trein, want die van jou is óók perfect.

