Vrouwen lopen meer risico op hartziektes dan mannen. Cardioloog: “Er zijn 3 belangrijke sleutelmomenten voor een check-up”

Dankzij intermit­tent living boost je je brein, body en immuunsys­teem. Coach licht alle voordelen toe: “Je wordt zelfs besluit­vaar­di­ger”

Na intermittent fasting is nu ook intermittent living in opmars: een wetenschappelijk onderbouwd fenomeen waarbij je je lijf en brein uitdaagt met korte stressprikkels zoals honger, dorst, warmte en kou. Klinkt niet aangenaam, maar je wordt er wel sterker, energieker en gezonder van. Een intermittent-livingmentor geeft negen laagdrempelige oefeningen en alle voordelen van de levensstijl. “Minder vaak eten, je zittijd doorbreken of ’s ochtends koud afdouchen kan je immuunsysteem rust geven, zodat je brein het kan overnemen.”

12 januari