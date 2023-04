Vrouwen komen samen en schreeuwen hun woede uit tijdens ‘schreeuwtherapie’: werkt het?

Klaag wél over die rondslinge­ren­de sokken: zo maak je als koppel gezond ruzie. Expert: “Please niet te veel”

Beeld zonder klank of een heftige scheldpartij: fraai ziet ruziemaken er nooit uit. En toch is een stevige discussie op tijd en stond nodig voor een koppel, zegt relatietherapeute Sarah Hertens. “Maar je moet het goed doen.” Ga wél in discussie over wie de vuilniszakken buitenzet en begraaf de strijdbijl níét eens de gemoederen bedaard zijn: zo maak je gezond ruzie in vier lessen.