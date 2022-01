Vrouwen hebben 15% meer kans op slechte afloop als mannelijke chirurg hen opereert

Uit een nieuwe studie bij 1,3 miljoen patiënten blijkt dat vrouwen meer kans hebben op een slechte afloop wanneer ze door een mannelijke chirurg geopereerd worden, waaronder zelfs 32 procent meer kans om te sterven. Door de ontluisterende resultaten stellen mensen in vraag of de gezondheidszorg wel voldoende vrouwvriendelijk is.

Moet je als vrouw voor een kwaal onder het mes, dan kom je liever op de operatietafel van een vrouwelijke chirurg terecht. Dat is de conclusie van een frappante studie door onderzoekers van onder meer de Universiteit van Toronto in Canada, gepubliceerd in het medische tijdschrift ‘JAMA Surgery’.

Voor de studie werden de gezondheidsdossiers van 1.320.108 Canadese patiënten onder de loep genomen, die tussen 2007 en 2019 operaties ondergingen, uitgevoerd door 2.937 chirurgen. De ingrepen gaan van heupen of knieën vervangen, over procedures voor gewichtsverlies of het verwijderen van een appendix tot complexere ingrepen zoals een bypass- of hersenoperatie.

Fatale gevolgen

Uit de data blijkt dat vrouwen 15 procent meer kans hadden op een slechte afloop, waaronder 32 procent meer kans om te sterven als ze door een mannelijke chirurg geopereerd werden. Zo stierven bij een hersenoperatie uitgevoerd door een man 1,2 procent van de vrouwen, tegenover 0,9 procent als de chirurg een vrouw was. Vrouwen hadden na een ingreep door een man ook 16 procent meer kans op complicaties, 11 procent meer kans op een heropname en 20 procent meer kans op langer in het ziekenhuis te moeten blijven. Bij mannen had het geslacht van de chirurg geen effect.

Quote Het geslacht van een patiënt en chirurg zou helemaal geen effect mogen hebben op de afloop van een operatie. Dr Angela Jerath

“Dit onderzoek gaat om échte medische gevolgen voor échte patiënten", reageert Dr Angela Jerath, co-auteur van de studie. “We stellen vast dat we sommige vrouwelijke patiënten tekortschieten, met nadelige en soms zelfs fatale gevolgen. Het geslacht van een patiënt en chirurg zou helemaal geen effect mogen hebben op de afloop van een operatie.”

“Tuurlijk zijn er uitstekende mannelijke chirurgen die consistent opereren met een goede afloop”, voegt Jerath toe. “Maar toch wijst deze studie op significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke chirurgen. En die kunnen we niet verklaren door verschillen in hun techniek, want ze krijgen allebei dezelfde medische opleiding. Wat wel een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, is dat chirurgen impliciete geslachtsvooroordelen hebben die een effect hebben op hun handelingen. Verschillen in communicatiestijl en interpersoonlijke skills zouden ook een factor kunnen zijn, want die spelen een rol tijdens gesprekken tussen chirurg en patiënt voor de operatie. En geslachtsgerelateerde verschillen in manier van werken en beslissingen maken kunnen ook meespelen.”

Door mannen gedomineerd

In het Verenigd Koninkrijk hebben de bevindingen een debat op gang gebracht over hoe chirurgie nog altijd een door mannen gedomineerd medisch veld is. Ook hier in België tellen de meeste specialisaties meer mannelijke dan vrouwelijke artsen. Cijfers van de Vlaamse overheid uit 2016 toonden bijvoorbeeld dat alleen in de pediatrie, gynaecologie, oogheelkunde, dermatologie en radiotherapie en oncologie meer vrouwen aan het werk zijn. Het grootste onevenwicht was er toen onder meer in de algemene heelkunde (79 procent mannen) en de inwendige geneeskunde (59,2 procent mannen).

