“Vrouwen: doe je benen open.” Socialemedia-accounts klagen over mannen die wijdbeens op trein, tram of bus zitten

Op de trein, tram of bus: overal kom je manspreaders tegen. Oftewel: mannen met een extreem wijde zithouding op het openbaar vervoer. Tegenwoordig bestaan er zelfs Instagram- en TikTokaccounts die vrouwen oproepen om ‘hun ruimte terug te winnen’. Want zij zijn, nog veel te vaak, het slachtoffer van ‘manspreading’. Op sociale media filmen ze, als echte burgerwachters, de benen van manspreaders en verzetten ze zich ertegen met, jawel, de womanspread.

Al sinds 2008 bestaat er een debat over manspreading

De Amerikaanse krant AM New York gebruikte de term manspreading voor het eerst in 2008. Later, in 2015 werd het woord toegevoegd aan de Oxford English Dictionary en ontstond er een heus debat over algemene beleefdheid en mannelijke privileges.

De conclusie: sommige mannen lijken te denken dat ze meer ruimte mogen innemen dan vrouwen. Dat is allesbehalve hoffelijk en past in het rijtje van toxisch mannelijke gewoontes met een negatieve invloed op de samenleving.

Manspreading werd als dusdanig beledigend beschouwd dat het transportnetwerk van Madrid er in 2017 een verbod op uitvaardigde. In 2018 kwam het zelfs zo ver dat de Russische studente en activiste Anna Dovgalyuk bleekmiddel over het kruis van manspreaders begon te gooien.

Nog een jaar later ontwierp de Britse 3D-designer Laila Laurel dan weer een tramzitje voor mannen dat hen dwingt om met hun knieën dicht tegen elkaar te zitten en eentje voor vrouwen dat hen toelaat om hun benen te spreiden.

Alle pogingen tevergeefs, want vandaag is manspreading nog steeds een ding. Daarom verenigen vrouwen zich nu in een soort online burgerwacht en duiken er Instagramaccounts op waarop ze zich tegen manspreading verzetten door hun eigen benen te spreiden. Zoek maar eens naar @manspreadsofparis, @manspread_dormunt in Duitsland en @manspreadsofnorway. Voor België bestaat er nog geen account.

Sorry mannen, je benen sluiten is niet zo ongezond als jullie denken

Ook op de populaire videoapp TikTok werd de hashtag #manspreading al meer dan 47 miljoen keer bekeken. Influencer Chayse Byrd deelt er een video van hoe ze zo’n manspreader in het vliegtuig op zijn plaats zet. Tegelijk vraagt ze zich af waarom mannen altijd zo breed moeten gaan zitten.

Het is totale onzin. Uroloog Piet Hoebeke, Ugent

Volgens manspreaders zelf bestaat daar echter een perfect logische verklaring voor, en die ligt bij hun geslacht. Omdat mannen doorgaans lange benen hebben, zouden ze hun benen wel moeten spreiden om te voorkomen dat ze tegen de stoel voor hen aandrukken. Veel mannen beweren ook dat het noodzakelijk is om hun testikels de ruimte te geven en dat het een soort natuurlijke en ontspannen positie van een man is.

Uroloog Piet Hoebeke reageert: “Dat het ongezond zou zijn voor mannen om met hun benen gesloten te zitten is totale onzin. Het is wel waar dat testikels beter werken bij een lagere temperatuur. Daarom liggen ze buiten het lichaam, maar of je nu met je benen open of toe zit, dat maakt het verschil niet”, legt de uroloog uit.

Duidelijk: mannen hebben geen excuses meer om de ruimte van een vrouw te beperken op het openbaar vervoer. Als je toch een manspreader tegenkomt, hoef je niet per se stiekem en zonder toestemming zijn kruis te filmen, maar kan je hem hier vriendelijk over aanspreken.

