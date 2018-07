Vrouwen brengen liever tijd door met hun hond dan met hun partner Margo Verhasselt

24 juli 2018

10u57

Bron: Nypost, TIME 17 Nina A dog is a man's best friend, wordt weleens gezegd. Maar dat blijkt niet alleen voor mannen te kloppen. Vrouwelijke hondenbaasjes brengen liever tijd door met hun favoriete huisdier dan met hun partner of familie, toont een studie aan. Dat gevoel is wederzijds, want honden zouden effectief veel van ons houden en empathisch zijn.

Hondenvoedingsmerk Purina deed onderzoek bij 1.000 baasjes en ontdekte dat 95 procent van de ondervraagde mensen hun hond als deel van de familie beschouwt. 62 procent gaf aan dat hun viervoeter hun helpt met het wegwerken van stress na een werkdag en 55 procent gelooft dan weer dat hun hond emotionele steun geeft bij het krijgen van slecht nieuws.

Taylor Napoli geeft toe dat tijd doorbrengen met haar 6-jarige viervoeter, Dexter, vaak leuker is dan met andere mensen: "Ik vind het leuk wanneer hij naast me ligt wanneer mijn man er niet is. Dan heb ik minder stress," legt ze uit aan Moneyish. "Hij heeft geen verwachtingen. Hij is er gewoon en is super betrouwbaar, op een manier dat mensen dat niet zijn."

45 procent van de Amerikaanse baasjes gaf aan ook met hun dier in bed te slapen. Amerikanen zouden meer dan ooit tijd doorbrengen met hun dier. Er wordt heel wat geïnvesteerd in de beestjes. Vorig jaar werd 70 miljard dollar uitgegeven aan huisdieren en dat getal blijft de hoogte ingaan.

De grootste kost is dierenvoeding. Baasjes zouden steeds vaker naar duurder eten grijpen dat gezonder is voor het dier, zoals organische voeding. Dat zou te wijten zijn aan menselijke diëten die hun weg naar de dierenvoeding gevonden hebben.

Wederzijds

Honden houden op hun beurt ook enorm veel van hun baasjes. Onderzoek toonde al aan dat viervoeters sterk reageren wanneer hun baasjes ongelukkig zijn. Zo zouden ze er alles aandoen om hun baasje op te beuren wanneer ze ongelukkig zijn. Een nieuwe studie toont aan dat honden meer empathie voelen dan we zouden denken.

Bij het experiment werden de baasjes apart gehouden van hun hond. Ze zaten in een kamer afgesloten door een deur. In de deur zat een klein raampje waardoor de dieren hun baasjes konden zien. Het raam werd gesloten door magneten, de honden konden het raam op elk moment openduwen.

Om te bekijken hoe de honden reageerden op de gevoelens van hun baasjes werd de helft van de baasjes gevraagd 'help' op een bezorgde toon te zeggen elke 15 seconden terwijl ze huilende geluiden maakten. De andere helft zei help op een neutrale toon en zong het liedje 'twinkle twinkle little star' tussendoor. De onderzoekers hielden in het oog hoe vaak de honden naar hun baasje probeerden te lopen.

Geen groot verschil

Ongeveer de helft van de honden opende de deur, maar er was geen groot verschil tussen de twee groepen. Wel opvallend was dat de honden die hun baasje ongelukkig zagen dat sneller deden, ze hadden amper 23 seconden nodig. De andere groep 96 seconden.

"Sommige honden willen gewoon bij hun eigenaar zijn," legt de onderzoeker uit. "Maar ze wilden dat nog sneller wanneer die huilde."

Daarnaast was ook een groot verschil in gedrag te zien bij de honden. De honden van wie het baasje huilde, toonden een verontrust gedrag. Ze liepen heen en weer en huilden zelf, wat wijst op stress en verdriet. Volgens een van de onderzoekers een reden waarom sommige honden de deur niet opendeden wanneer hun baasje huilde. Ze waren te erg van streek om de taak te volbrengen.

Honden zouden net zoals mensen verschillende karakters hebben. "Sommige mensen hebben een sterk gevoel van empathie tegenover andere mensen. Dus het verbaast ons niet dat er ook verschil is bij de viervoeters."