Vrouwen brengen ingenieus bodysuit op de markt die menstruatiepijn verlicht. Maar gynaecoloog waarschuwt

De gemiddelde vrouw menstrueert zo’n 2.535 dagen van haar leven. Dat is ongeveer zeven jaar. En toch blijft die rode vloed een taboe. Maar niet bij NINA: in ons menstruatiedossier bundelen we alle verhalen, info en tips over maandstonden.

Zo’n 2,3 miljard vrouwen in de wereld hebben last van menstruatiepijn, ofwel zo’n 9 vrouwen op de 10. Maar de meesten weten niet precies wat de oorzaak is. Onderzoekers ontdekten onder meer dat vrouwen met stress, een depressie of een familiegeschiedenis van depressie meer kans hebben op menstruatiepijn. Daarnaast bestaan er aandoeningen zoals PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom) of endometriose die de boosdoener kunnen zijn.

Hoe het ook zij, voor die maandelijkse pijn zou een knap staaltje zogenaamde ‘femtech’ de oplossing zijn: de TENS-technologie, oftewel transcutane elektrische neurostimulatie. Twee Hongaarse vrouwen, Anna Zsofia Kormos en Dora Pelczer (zie foto hieronder, red.), besloten die technologie in een bodysuit te verwerken. Met een app kan je, terwijl je de body draagt, discreet de intensiteit instellen én je pijn volgen om enige patronen van je symptomen te achterhalen.

Om de body, genaamd Artemis, te ontwikkelen, spraken de Hongaarse vrouwen met zo’n 350 andere vrouwen over hun menstruatiegewoontes. Gebruiksvriendelijkheid was belangrijk en qua design was het de bedoeling om de body meer op een mode-item dan een medisch hulpmiddel te laten lijken, vertelden ze aan het Britse BBC. Het prijskaartje? Zo’n 220 euro.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Is het dat ook?

Kleding die je menstruatiepijn verhelpt: hoe werkt dat dan? In de stof van de body zitten warmtepanelen en TENS-gelkussens: zo geeft de body via de huid kleine stroompulsen aan je zenuwen. Dat zou je pijn verzachten.

“Op die manier put de body je zenuwen uit. Pijn is een van de signalen die de pijnzenuwen doorgegeven: als die ‘moe’ zijn, zullen ze geen pijn meer signaleren”, legt gynaecoloog Wilfried Gyselaers uit. Het grote voordeel van deze technologie is dat hij onschuldig is. Je hebt geen medicatie nodig en de technologie interfereert ook niet met enige medicatie die je al neemt, zegt hij. “Alleen weet je vooraf niet bij wie dit wel werkt en bij wie niet.”

Quote Voor een optimale werking moet er voldoende contact met de huid zijn. Prof. dr. Wilfried Gyselaers

Of het bij jou werkt, hangt vooral af van de oorzaak van je pijn, zegt Gyselaers. “Als je last hebt van krampen of pijn in de baarmoeder zelf, kan deze technologie zeker effect hebben.” Bij hevige pijnen door endometriose, waar 1 op de 10 vrouwen aan lijdt, helpt dit toestel dan weer niet. Ook al beweren de ontwikkelaars van wel. “Bij endometriose zit de pijn niet in de baarmoeder, maar in de buikholte op het buikvlies. En buikvlies is een van de meest gevoelige organen van het lichaam: die zenuwen kan je bijna niet verdoofd krijgen.”

De body werkt bovendien maar optimaal als er voldoende huidcontact is, zegt de gynaecoloog. “Als je beweegt is dat wellicht niet altijd zo.” Daarom werkt kleding minder goed dan een TENS-pleister of -patch, zegt hij. “In de pijnkliniek merken we trouwens dat de precieze plek waar TENS het meest effect heeft niet bij elke vrouw hetzelfde is. Het is dus goed mogelijk dat de body bij jou niet die precieze plek stimuleert.”

Als je toch zo’n body wil uittesten met optimaal resultaat, raadt Gyselaers aan om advies te vragen aan een gynaecoloog of arts in een pijnkliniek. “Als je weet op welke plaats dit voor jou goed werkt, dan is zo’n body wel een aanwinst.”

Er zijn nog wel wat andere oplossingen voor je menstruatiekrampen op de markt

De TENS-technologie bestaat al langer: ook in pijnklinieken gebruiken artsen hem, vertelt Gyselaers. “Dat werkt niet áltijd, ook niet bij pijnlijke maandstonden. Slechts bij de helft van de vrouwen brengt het verlichting.”

Onze redactrices Chloë en Liesbeth testten de technologie al uit: ze gingen na wat het effect was van toestellen als de PowerDot en de Livia. Maar ook het Britse Myoovi is ook een bekend machientje dat op dezelfde manier werkt. Je plaats enkele patches of elektroden op je pijnlijkste zones, bijvoorbeeld je buik of onderrug, en weg pijn. Ook sporters gebruiken het voor een sneller herstel van hun spieren. Echt pijn doen de trillingen niet, maar aangenaam zijn ze ook niet, vertellen de redactrices.

Volledig scherm (v.l.n.r.) PowerDot, Livia en Myoovi. © Therabody/Livia/Myoovi

De gemiddelde Vlaamse vrouw kent al die producten echter nog niet, zegt trendanalist Kate Stockman. “Het is de taak van artsen en gynaecologen om de technologie aan de man te brengen.” Benieuwd of ze de Artemis-body ook zullen aanraden. Die is voorlopig nog niet verkrijgbaar bij ons, maar zou wel later dit jaar in de verkoop gaan in de EU. Via deze website kan je jezelf wel op de wachtlijst plaatsen.

