“Vroeger vond ik zulke mensen verschrikkelijk”, nu doet radiostem Ann Reymen elk weekend net hetzelfde

“In onze straat is er elk weekend wel een buur bij wie we blijven plakken. We wonen hier met vier gezinnen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Als we thai bestellen, sms’en we om te kijken wie mee kan aanschuiven. We aperitieven op de wilde boef bij elkaar en lopen de deuren plat. Vaak tot middernacht, om de volgende dag suf en duf door te brengen.”