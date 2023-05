Vroeger toptennisster, nu vond Dominique Monami (50) rust. Zo deed ze dat. “Ik ben het vechten moe”

Je gewicht, je hartritme tot je haargroei: dit ene orgaan heeft er een effect op. “Eet meer brood”

Vaak moe, zweterig, geconstipeerd of kouwelijk? Je schildklier kan de schuldige zijn. Plus, het mysterieuze orgaan beïnvloedt je gewicht, je brein én je gemoed. Zeker als vrouw: je risico op problemen is dan tot 5 keer zo groot. Specialist prof. dr. Bruno Lapauw onthult wat wel en niet de schuld is van je schildklier en hoe je ze gezond houdt. “Een hyperactieve schildklier doet je niet alleen gewicht verliezen.”