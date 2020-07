Zorgelozer zomeren: zo ga je om met een tegenvallende vakantie Lynn Guillaume

23 juli 2020

17u03 0 Goed Gevoel De zomervakantie is in volle gang. Maar wat als ruzies, verveling of teleurstelling ook tijdens een welverdiende vakantie de kop opsteken? Deze week vertellen experts An Coetsiers en Roxanne Chorkawa hoe je met zo’n euvel omgaat. Vandaag: een tegenvallende vakantie.

“Van vakanties verwachten we enorm veel”, zegt An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. “We moeten plezier maken, samen leuke dingen ondernemen ... Maar die torenhoge verwachtingen bieden geen garantie op succes. Moeilijke emoties horen bij het leven. En dat is op vakantie niet anders.”

Wat als een vakantie tegenvalt? Een teleurstellend hotel, ruziënde kinderen, een verre reis die plots een staycation geworden is … Tal van factoren maken dat die reis - waar je zo lang naar hebt uitgekeken - net dat tikkeltje anders uitdraait.

“Die dingen gebeuren”, zegt klinisch psychologe Roxanne Chorkawa. “Geluk lijkt tegenwoordig het absolute doel. Zo komen we vast te zitten op momenten dat de realiteit anders is. Raken onze hoge verwachtingen niet ingelost, dan leidt dat tot frustraties. Maar het leven is natuurlijk niet alleen leuk. Ook niet op vakantie. Valt je reis tegen, dan beslis je zelf hoe je daarmee omgaat. Blijf je met je frustratie rondlopen of laat je het los? Probeer er ook de humor van in te zien. Een onverwachte situatie zoals hopeloos verdwalen in een stad, zorgt later vaak voor de mooiste herinnering.”

Ook bij teleurstellingen is communicatie belangrijk. “Het is normaal dat ieder gezinslid met andere verwachtingen vertrekt. Bespreek die verschillen. Pols aan de ontbijttafel naar waar iedereen zin in heeft en zoek een compromis.’”