Zonskiën is de wintersporttopper voor jong en oud

Zillertal

05 februari 2020

De Zillertal Arena in Oostenrijk laat met zijn gevarieerde aanbod de harten van elke wintersportfan sneller slaan. Met liefst 143 kilometer aan pistes zal je er zeker een actieve wintervakantie beleven. Maar ook toffe activiteiten zoals de SkiMovies, Good Morning Skiing of de Lederhosen Wedel Woche brengen de nodige afwisseling. En iets leukers dan snowtubing bestaat er niet!

Merkbaar hogere temperaturen, perfecte firn en eindeloze zonneschijn zorgen ervoor dat skiën in het voorjaar in de Zillertal Arena een bijzondere ervaring is. Maar zonskiën betekent niet alleen stralende zonneschijn en fantastische pisteomstandigheden. Als je in het voorjaar naar de Zillertal Arena gaat, kan je ook rustieke hutten en moderne restaurants met grote panoramaterrassen bezoeken. Daar kan je in een ligstoel de warme zonnestralen op je gezicht voelen.

Lederhosen Wedel Woche

De Lederhosen Wedel Woche van 13 tot 19 april is een bijzondere aangelegenheid voor voorjaarsskiën, want in korte lederhosen en mooie dirndls wordt er over de piste gewedeld. Met een uitgebreid randprogramma kan je de hele week de Tiroolse en Salzburger traditie beleven met live muziek en specials in het hele skigebied. Op vrijdag 17 april maakt de Ö3 Pistenbully ook een tussenstop in het Actiepark Kreuzwiese in Zell am Ziller. Dj’s en vele andere hoogtepunten zullen er een geweldige sfeer creëren. Een ander hoogtepunt is de Lederhosen Wedel Party op zaterdag 18 april in de Krocha Alm Zell am Ziller. ‘s Middags wordt de menigte opgewarmd door Die Jungen Zillertaler, voordat het feest vanaf 21 uur echt losbarst met Matty Valentino. Het beste: wie tijdens de Lederhosen Wedel Woche een 3-daagse skipas koopt, krijgt op vier opeenvolgende dagen de vierde dagskipas in de Zillertal Arena in Tracht gratis!

Good Morning Skiing

Heb je er altijd al van gedroomd om de eerste op de piste te zijn, om de sporen te trekken op ongerepte hellingen, terwijl je de zon ziet opkomen? Wees dan vroeg uit de veren! Elke donderdag en zondag van maart zullen enkele liften in Zell, Gerlos en Königsleiten al om 6u55 uur geopend zijn. Vroege vogels kunnen voor een stevig ontbijt terecht in een van de vele gezellige hutten in de Zillertal Arena. Je kan ook een arresleetocht boeken. Gehuld in warme dekens glijd je zachtjes door het winterse landschap, met alleen de belletjes van de paardenkoets als begeleidende muziek.

Snowtubing en rodelen

Wist je dat er nog andere manieren bestaan dan op ski’s of met je snowboard van de helling naar beneden te glijden? Ook met snowtubing valt er veel sneeuwpret te beleven: in een rubberband ga je zo snel mogelijk naar beneden. Op het 200 meter lange parcours bovenaan de Gerlossteinbahn kan je dat naar hartenlust uitproberen. Helemaal leuk: het gebruik van de baan is gratis. Ook rodelen kan met het hele gezin op liefst zes rodelbanen. Wil je het wat later maken? Geen probleem, een deel van de rodelbanen is ’s avonds verlicht.

