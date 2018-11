Zondag 25 november kan je sushi smullen in Gent voor Sushi Sunday Margo Verhasselt

07 november 2018

14u50

Bron: Flair 0 Vrije tijd Liefhebbers van sushi, opgelet! Op zondag 25 november moeten jullie je naar Flanders Expo in Gent reppen, want daar strijkt een heuse Sushi Sunday neer. Wat valt er te beleven? Sushi, sushi en nog eens sushi.

Nog niets te doen op zondag 25 november? Waarom dan niet een goede portie sushi gaan proeven in Gent? Op Sushi Sunday in Flanders Expo word je letterlijk omringd door de Japanse lekkernij. Maar naast verschillende foodstandjes waar je heel wat sushi kan proeven, kan je ook naar de bar met Sake om van wat Japanse biertjes te sippen.

Een ticketje naar het beloofde land kost € 9,30 en je hebt de keuze of je van 11u tot 16 u gaat of in de avond van 17u tot 22u. Meer info vind je hier.