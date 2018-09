Zon, zee, strand en tempels: de mooiste geheime plekken op Bali Liesbeth De Corte

20 september 2018

10u05 2 Vrije tijd "Ga jij naar Bali? Wauw, mooi maar toeristisch hé?" Als ik mijn vakantieplannen uit de doeken deed, klonk zowat elke reactie hetzelfde. Gelukkig waren 3 weken op deze Indonesische parel meer dan genoeg om nog enkele 'geheime' plekjes te ontdekken. Na veel getwijfel heb ik besloten om ze met jullie te delen, maar ssst, vertel het niet voort!

Wereldberoemd zijn de stranden van Kuta en Seminyak of tempels als Pura Tanah Lot. En dat vertaalt zich in miljoenen vakantiegangers die het eiland jaarlijks overspoelen. Het gevolg? Door sommigen wordt de bestemming verguisd wegens té toeristisch, maar ik was toch benieuwd naar alle paradijselijke geheimen die Bali nog in petto heeft. Ik moest en zou enkele verborgen plekjes vinden, en na drie weken ben ik in die missie geslaagd.

Canggu

Wie Bali zegt, denkt Ubud, een bruisende stad en het culturele hart van het eiland. Ik vond het er vooral over de koppen lopen, eerlijk gezegd. Geef mij dan maar Canggu. In dit relaxte surfersdorpje vind je talrijke boetiekjes met vintage spulletjes, gezellige strandbarretjes, goedkope spa's en originele tattooshops. Maar het beste van al? Op elke hoek van de straat kom je een hippe plek tegen waar je lekker kunt eten en drinken.

Pura Ulun Danu Tamblingan

Bali en tempels horen bij elkaar, net zoals zout en peper of Nicole en Hugo. Wie goed zoekt, vindt ongetwijfeld wel eentje waar je niet moet opboksen tegen andere toeristen. Mijn persoonlijke favoriet was Pura Ulun Danu Tamblingan: een tempel omringd door water, die echt de moeite waard is om vroeg voor uit de veren te zijn. Gegarandeerd dat je getrakteerd wordt op een van de mooiste zonsopgangen van je leven.

Jatiluwih rijstvelden

Nog zo'n must see zijn de spectaculaire rijstterrassen, waarbij die van Tegallalang ongetwijfeld het meest bekend in de oren klinken. Iets minder populair, maar des te groener en groter zijn de rijstvelden van Jatiluwih. Perfect om een uur of twee, drie te verdwalen.

Pemuteran

Wil je de onderwaterwereld van Bali ontdekken? Dan is het ongerepte Pemuteran een aanrader. Dit dorpje in het noorden van Bali is de perfecte plek om te ontsnappen aan de drukte en de heisa, én je kan er nog verlaten stranden vinden. Tip: neem een bootje naar Menjangan Island. Het rif rond dit eiland wordt gezien als één van de mooiste duik- en snorkelplekjes van Bali en dit kunnen we uit ervaring bevestigen.

Munduk

Als Pemuteran al een vrij onbekende duikbestemming is, dan is Munduk pas echt een schot in de roos voor wie naar wat rust snakt. Het dorpje zelf ligt in de bergen - ja, je vindt hier nog betaalbare infinity pools met een adembenemend uitzicht op de jungle - en is de ideale uitvalsbasis om verfrissing te zoeken bij enkele watervallen. Onze gids Njoman nam ons mee naar de Banyumala Twin Waterfalls. Je moet er een halfuur voor naar beneden wandelen, maar wie op tijd vertrekt kan er in z'n uppie genieten van een koele duik en prachtig uitzicht.

Nusa Penida

Een reis naar Bali niet compleet zonder een stop op de Gili-eilanden? Mispoes. Door de drommen mensen is het naar verluidt moeilijk om te genieten van de paradijselijke stranden. Een betere optie is Nusa Penida, een eiland bij Bali. Het is een dik halfuur varen, maar het lijkt wel alsof je terecht komt in een andere wereld. De natuur is ruwer, de toeristen des te zeldzamer en de straten des te hobbeliger. En het mooiste strand van heel Bali vind je hier: Atuh Beach. In het gezelschap van een handvol strandgangers kan je genieten van een pittoreske baai, lichtblauw water en spierwit zand.