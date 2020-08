Zomer op waterrantsoen: 6 eyeopeners over het water in Vlaanderen Inge Taucher

07 augustus 2020

15u04

Nu velen onder ons vakantie vieren in eigen land, zullen we meer water verbruiken dan gewoonlijk. Tegelijk beleven we een enorm droge zomer met weinig regenval. Is het dan wel oké om je zwembadje te vullen met leidingwater? Bezin eerst met deze zes eyeopeners over het water in Vlaanderen, inclusief tips voor waterzuinig vakantievertier.

Voor de vierde zomer op rij krijgen we af te rekenen met lage grondwaterstanden. Bovenop de hittegolf die we momenteel meemaken, slepen we de droogteperiodes van de vorige jaren mee. En nu velen onder ons hun vakantie in eigen land moeten doorbrengen, zullen we meer water gebruiken dan gewoonlijk. Waarom is de beschikbaarheid van water bij ons zo’n probleem geworden?

1. Vlaanderen is een waterschaarse regio

Het klinkt vreemd, maar Vlaanderen is een waterschaarse regio, ook al regent het hier vrij veel. Marijke Huysmans, hydrogeoloog en grondwaterexpert aan de Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven: “Als je kijkt naar hoeveel water er beschikbaar is per persoon, scoort Vlaanderen heel laag binnen Europa. We doen het zelfs slechter dan streken in Spanje of Griekenland.

Dat heeft verschillende redenen. Om te beginnen is de bevolkingsdichtheid hier hoog: we hebben minder regendruppels per persoon dan elders. Vlaanderen is ook een welvarende regio met veel landbouw en industrie, die veel water verbruiken. Bovendien speelt de geografie niet in ons voordeel. We hebben geen grote, lange rivieren – zoals de Rijn, Seine of Donau – die veel water aanbrengen. Daarnaast werkt de ondergrond niet overal als een ‘spons’. Zandgronden, zoals in de Kempen of Nederland, laten het regenwater goed door, waardoor de grondwaterreserves er goed zijn. Maar in de kleigrond van West- en Oost-Vlaanderen kan de regen veel minder gemakkelijk indringen. Combineer dat nog met het vele asfalt en beton in Vlaanderen, waardoor het regenwater op veel plaatsen niet voldoende kan insijpelen.”

2. België is géén regenland

Regenval speelt in ons land een cruciale rol voor het beschikbare water. Als het genoeg regent, worden de rivieren snel aangevuld en komt uiteindelijk ook het grondwater weer op peil. Die aanvulling van het grondwater is complex. Marijke Huysmans: “Van alle regen in Vlaanderen dringt maar 25 à 30 procent door tot in de grond. Zo’n 63 procent verdampt en 7 procent stroomt via beken, riolen en rivieren weer naar zee. Het kan weken of maanden duren voor de regen doorgesijpeld is naar ondiepe grondlagen. Om diepere grondlagen te bereiken (100 tot 200 meter diep) heeft regenwater gemakkelijk decennia of zelfs honderd jaar nodig.”

De meeste Belgen denken dat we in een ‘nat land’ leven. Dat maakt het extra moeilijk om te geloven dat er een structurele waterschaarste is

We hebben dus veel regenwater nodig om de grondreserves op peil te houden. Door regelmatige regenval is die waterschaarste ons nooit opgevallen. Maar experts luidden jaren geleden al de alarmbel. Bovendien denken de meeste Belgen dat we in een ‘nat land’ leven. Dat maakt het extra moeilijk om te geloven dat er een structureel probleem van waterschaarste is. Marijke Huysmans: “Dat het bij ons ‘veel regent’ is echter perceptie. Wereldwijd gezien is de regenval in ons land ‘normaal’, het regent hier niet extreem veel of extreem weinig.”

3. De klimaatopwarming verandert de neerslagpatronen

De voorbije jaren heeft het niet echt minder geregend dan vroeger. Maar de regen kwam wél veel grilliger: lange periodes van droogte werden afgewisseld met felle regenbuien die plots een teveel aan water opleverden. Marijke Huysmans: “De gevolgen van de klimaatverandering worden duidelijker: de neerslagpatronen veranderen. Dat kan een enorme impact op onze grondwaterreserves hebben. De aanvulling van grondwater is namelijk een seizoenskwestie: die gebeurt vooral van begin oktober tot eind maart. Vanaf april tot eind september wordt het grondwater nog nauwelijks aangevuld, omdat regen verdampt en planten in volle groei veel water nodig hebben. Een lange droge periode, zoals we nu tussen half maart en eind april gekend hebben, heeft dus enorme gevolgen voor het grondwaterpeil.”

4. We hebben weken of maanden regen nodig

Het grondwaterpeil staat nu vaker al in het voorjaar laag of zeer laag voor de tijd van het jaar. Marijke Huysmans: “Door de verschillende lange periodes van droogte die we vanaf 2017 gekend hebben, is het herstel na de winter nu al een paar jaar heel nipt. Het grondwaterpeil werd niet voldoende aangevuld. Daardoor zijn de grondwaterstanden op dit moment in ongeveer 88 procent van de meetplaatsen laag of zeer laag voor de tijd van het jaar (situatie op 6 juli 2020, red.). Dat wil niet zeggen dat de grondwaterreserves nu bijna leeg zijn, wel dat een nieuwe droogte voor problemen kan zorgen. Als het niet regent, raken ook de regenputten leeg en stijgt de vraag naar leiding- en grondwater. Eigenlijk zouden we weken of maanden met voldoende regen nodig hebben om naar een normaal grondwaterpeil te gaan.”

En als het een kwakkelzomer wordt? Dan neemt de druk op de grondwaterreserves af, omdat de regen de vraag naar extra water voor de landbouw doet afnemen. Bovendien verbruiken wij op regenachtige zomerdagen zelf ook minder leidingwater dan op warme, droge dagen (wanneer we zwembadjes vullen, tuinen sproeien en noem maar op). Zomerregen vult het grondwater nauwelijks aan, maar maakt wel dat het waterpeil minder snel daalt.

Ons leidingwater heeft drinkkwaliteit. En toch dweilen we daar onze vloer mee in plaats van met regenwater Marijke Huysmans

5. We moeten niet alleen bij droogte spaarzaam zijn met water

Omdat de waterschaarste in Vlaanderen structureel is en de klimaatverandering dit probleem nog scherper stelt, zouden we altijd spaarzaam moeten omspringen met water, dus niet alleen in periodes van droogte. Marijke Huysmans: “Er wordt nog te veel water verspild. Die mentaliteit zou moeten veranderen. We moeten het water uit onze kraan als een waardevol product gaan zien: het bevat voor een deel uit zuiver en kostbaar grondwater, dat maar na tientallen of honderden jaren aangevuld wordt. Ons leidingwater heeft drinkkwaliteit. En toch dweilen we daar onze vloer mee in plaats van met regenwater. Dat is alsof je een emmer zou vullen met water uit flessen! Ook in de badkamer en het toilet kan je veel water besparen. Door spaarzaam om te gaan met leidingwater draag je dus bij aan een minder lage grondwaterstand.”

6. Betere een regenput dan een grondwaterpomp

Door de droogte van de voorbije jaren besloten heel wat mensen om voor hun eigen watervoorziening te zorgen met een boring naar grondwater. Marijke Huysmans: “Maar dat is géén goed idee. Met een grondwaterput zet je onze grondwaterreserves nog meer onder druk. Veel beter is het om regenwater op te vangen in een ondergrondse tank of put of een klassieke regenton. Ook structureel is het nodig dat we meer regenwater gaan gebruiken.”

Dit kan je zelf doen

Om iets te doen aan de waterschaarste, moeten we op veel vlakken tegelijk ingrijpen: we moeten zuiniger zijn, meer regenwater gebruiken, meer insijpeling mogelijk maken, minder grondwater oppompen en gezuiverd afvalwater hergebruiken. Dat is niet alleen een kwestie van overheidsmaatregelen, ook als gewone watergebruiker kan je een belangrijke bijdrage leveren.

• Tips om water te sparen: minder lang douchen, een spaardouchekop gebruiken, lekkende kranen herstellen, de kraan niet laten lopen tijdens het handen wassen, tanden poetsen of inzepen onder de douche, je gazon niet sproeien (gras herstelt vanzelf na droogte), alleen volle was- en vaatmachines laten draaien ... Maar ook: bij het wachten op warm leidingwater het koude water opvangen voor je waterkoker, het reservoir van je kofiemachine, om je groenten mee schoon te maken, of aardappelen of pasta in te koken. Als je groenten en fruit in een teiltje wast, kan je dat water hergebruiken voor je kamerplanten.

• Gebruik regenwater: zelfs als je in huis geen apart regenwatercircuit hebt voor toilet, wasmachine of douche, maak je met een regenwaterton of -put een groot verschil. Dat regenwater kan je gebruiken voor de tuin en de planten binnen, om te poetsen, de auto te wassen of het toilet door te spoelen. Scheelt veel op je waterfactuur!

• Ga voor minder verharding en meer groen: een verharde (voor)tuin of oprit betekent een paar vierkante meter minder aarde waarin regenwater kan insijpelen. Denk dus goed na als je je tuin of oprit wil herinrichten. Behalve gras of aarde zijn ook kiezels en specifieke waterdoorlatende materialen een optie.

Tips voor waterzuinig vakantievertier

• Ook veel waterloze zaken geven een vakantiegevoel: een hangmat, beachtennis, frisbee, kubb of een ander strandspel, petanque, een vlieger oplaten, een zelfgemaakte minigolfbaan ...

• Haal inspiratie uit volksspelen en gezelschapspelletjes: maak je eigen scrabble, oxo of dambord in maxiformaat voor buiten, amuseer je met eenvoudige werpspelletjes (blikken omvergooien, ringen over een paaltje werpen ...)

• Extra leuk voor de kinderen: zeepbellen blazen, een waterpistool met fruitsap vullen en in elkaars mond mikken (trek eerst vieze kleren aan!), het plonsbadje met ballen vullen in plaats van met water, voor een zandbak(je) zorgen ...

• Bouw samen met de kinderen hutten, torens of kastelen – zo klein of groot als je wil – met stenen, stokken, takken en bladeren uit de tuin. Ambitieuzer project? Probeer de Eiffeltoren of Taj Mahal na te bouwen op je terras of in de tuin. Er bestaan kant-en-klare 3D-puzzels, maar je kan ook met eigen restmateriaal aan de slag.