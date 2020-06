Zomer in eigen land? Ideaal voor de hobbyfotograaf! Joni Horemans

21 juni 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Vrije tijd Ben jij tijdens de lockdown ook beginnen schilderen, koken, haken, breien, naaien of fotograferen? Je bent niet de enige! Nu het eindelijk zomer is en we terug - een beetje - de straat, de terrassen en het strand op mogen, kan je meteen je nieuwe fotografiehobby volop in de praktijk oefenen. We helpen je op weg met enkele tips.

1. Speel voor buurtpaparazzi

We moeten wel degelijk nog altijd zoveel mogelijk afstand houden van elkaar. Om afstanden te overbruggen kent de fotografie een uitstekend hulpmiddel: de telelens. Hiermee breng je de wereld duizelingwekkend dichtbij zonder daarbij de 1,5 meterregel te overtreden! Een oneffenheid wordt een maanlandschap en een klein insect een monsterlijke mutant.

Een nieuwe lens biedt je een heel nieuwe kijk op je omgeving en voedt aldus je inspiratie. Zeker als je er ook de Instagram hashtag #macrophotography eens op naslaat. Wil je ondanks de sociale afstandsregel toch wat volk op je beeld, experimenteer dan met een fisheye of groothoeklens. Gekoppeld aan je creativiteit ben je voor onbepaalde tijd vertrokken.

2. Groepsportret wordt collage

Iedereen samen op de foto om je grootmoeder of -vader te verrassen met een mooi post-lockdowncadeau? Zelfs als een familiefeest regelen niet meteen tot de opties hoort, kan dat toch lukken. Wat je vooral nodig hebt is een beetje handigheid met de computer. Investeer in een goed bewerkingsprogramma waar je beelden mee kan samenvoegen, zoals Lightroom, of download een gratis app als Photo Collage of Layout. Vervolgens knip en plak je individuele foto’s samen tot het gewenste eindresultaat.

3. Vogelkiekjes

Opvallend: voor de beestjes waren die afgelopen rare maanden blijkbaar echt een toptijd. Vossen en herten liepen gewoon op straat rond in sommige grootsteden, bij ons op het strand groeide ineens zeeraket en er was veel meer vogelgefluit te horen. Waarom niet blijven focussen op de natuur? Een bloemenperk fotograferen valt nog mee, maar het vergt een hele inspanning een mooie foto te maken van die bijzondere vogel in je tuin, of van je cameraschuwe huisdier.

4. Fotografeer wat je kent

We mogen nog niet echt (ver) reizen, maar dat is op vlak van fotografie niet zo’n ramp: voor een spectaculaire foto hoef je niet naar een ‘Bountystrand’ of miljoenenstad te vliegen. Een bedreven fotograaf neemt de meest beklijvende beelden binnen zijn of haar eigen omgeving. Met een verrassende invalshoek of belichting, originele compositie of bijzonder effect maak je van het meest banale onderwerp een boeiend beeld.

Iedereen kan een geslaagde foto maken van een adembenemend tafereel, maar om de aandacht te trekken met alledaagse dingen zijn creativiteit en techniek onmisbaar. Als je de smaak echt te pakken hebt, is een online cursus fotografie (€49,50) ook altijd een aanrader. Je werkt dan helemaal op je eigen tempo aan je vaardigheden, en kan ook de nodige vragen stellen aan professionals.

