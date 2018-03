Zo ziet geluk er over de hele wereld uit Margo Verhasselt

20 maart 2018

08u00

Over geluk wordt altijd gezegd dat het vaak in een klein hoekje schuilt. Of je nu gelukkig wordt van dansen op muziek of van die nieuwe outfit die je vorige week kocht. Het verschilt van persoon tot persoon, en blijkbaar ook van land tot land. Op de 'International Day of Happiness' zetten we graag de leukste manieren waarop geluk benoemd wordt over de hele wereld op een rij.

De interpretatie en het bereiken van geluk verschilt van land tot land en cultuur tot cultuur. Onderzoekers hebben dan ook veelvuldig de achterliggende factoren voor geluk over de hele wereld bestudeerd. HomeToGo.nl verzamelde verschillende lokale tradities en internationale onderzoeken naar geluk om meer te weten te komen over wat mensen over de wereld nu precies gelukkig maakt.

Zweden: Gökotta

Uitgesproken: yuh-KOO-tah. Ofwel: vroeg wakker worden en naar buiten gaan om de vogels te horen zingen.

Spanje: Sobremesa

Uitgesproken: so-bre-Mé-sa. Ofwel: Het natafelen met familie en vrienden nadat je samen hebt gegeten.

Costa Rica: Pura Vida

Uitgesproken: Poo-rah VEE-dah. Ofwel: Letterlijk "puur leven" is het Costa Ricaanse perspectief dat een zorgeloze, ontspannen en optimistische geest te leven roept.

Japan: Hanami

Uitgesproken: HA-na-me. Hanami betekent letterlijk "bloemen kijken". In Japan is het traditie om in het voorjaar er op uit te gaan en te genieten van de intensiteit van de geuren en kleuren van de opbloeiende bloemen.

Kroatië: Fjaka

Uitgesproken: FYAH-kah. Fjaka is in wezen de kunst van het nietsdoen - het zorgt er voor dat zowel je geest als lichaam zich even volledig ontspannen.