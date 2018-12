Zo zeg je een afspraak tijdens de kerstperiode last minute af Liesbeth De Corte

07 december 2018

11u03

Bron: Vogue 0 Vrije tijd Een kerstfeestje op je werk, gezellig bij je thuis, met jouw familie, nog een keertje met de schoonfamilie en dan nog een aantal diners met vrienden. De eindejaarsperiode zit altijd eivol. En of je nu opgezadeld zit met een dubbelboeking of gewoon écht geen zin hebt om je huis uit te komen: af en toe wil je een afspraakje gewoon afblazen. Maar wat is de beste manier om dat te doen?

1. Zeg niet op alles ‘ja’

Het is verleidelijk om op elke uitnodiging dolenthousiast te reageren, maar de kans is groot dat je achteraf toch spijt krijgt. Het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ kan je hier dan ook toepassen. Hou je agenda goed in de gaten en let erop dat je minstens 1 of 2 avonden in de week voor jezelf hebt. Je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn.

2. Ken je vrienden

Jij bent vast en zeker niet de enige in je vriendengroep die het druk, druk, druk heeft. Sommigen zullen dan ook stiekem een vreugdedansje maken als jullie plannen in het water vallen. Maar je hebt ook andere vrienden, collega’s of familieleden die nooit zouden cancelen en alle moeite van de wereld doen voor een date met jou. Of ze nu 3 uur vastzitten in de file of een feestmaal met 5 gangen voor je bereiden. Als je dan voorrang moet geven aan 1 van de 2, is de keuze snel gemaakt.

3. Wees eerlijk waarom je afzegt...

... tegen de andere én jezelf. Heb je er net een helse werkweek opzitten? Heb je last van barstende hoofdpijn? Of vertoont je humeur donderwolken en ben je alles behalve aangenaam gezelschap? Zeg dat dan ook tegen de persoon met wie je had afgesproken. Of het nu je beste vriendin is, een collega of je schoonmoeder: hij of zij is heus niet geïrriteerd als je een verplichting annuleert omdat jij je miserabel voelt.

Soms heb je geen zin en kruip je liever in de zetel om een serie te bingewatchen. Maar eerlijk? Dan ben je gewoon lui. Geef jezelf een schop onder de kont en beloon je achteraf met wat welverdiende me-time.

4. Doe het vriendelijk en beleefd

Als je de knoop hebt doorgehakt, is het tijd om het slechte nieuws te verspreiden. Kleine kanttekening: als iemand al naar jou onderweg is, ben je te laat en daag je toch beter op! Ben je op tijd? Geef iedereen dan een seintje dat je niet meer komt.

Had je met 1, 2 of 3 vrienden een caféavondje gepland, bel hen dan eventjes op. Dat komt iets sympathieker over dan een groepsbericht op WhatsApp. Als je met een grotere groep hebt afgesproken, duurt het langer voordat je iedereen aan de telefoon hebt uitgelegd waarom je afzegt. Bel de gastheer of -vrouw op en breng de rest op de hoogte met een persoonlijk berichtje.

Wees daarbij oprecht. Bied je excuses aan en geef de reden mee, zonder het gesprek te langdradig te maken. Hou de dramatische opmerkingen van zelfhaat ook voor jezelf. Door iets uit te kramen als ‘sorry, ik ben echt een vreselijke vriend(in)’, zet je de andere eigenlijk onder druk om te antwoorden met ‘nee, natuurlijk niet’. En dat is simpelweg een manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen.

5. Leg een nieuwe afspraak vast

Als je iemand afwijst, kan die het gevoel krijgen dat je hem of haar niet apprecieert. Toon dat het tegengestelde waar is door een nieuwe datum te prikken. Verander die avond op café naar een brunch op zondag, om maar iets te noemen. Hoe concreter je bent over een volgende afspraak, hoe beter.

Is iemand echt teleurgesteld omdat je gecanceld hebt? Haal dan alles uit de kast om het weer goed te maken. Stel dat een lastminutenoodgeval ervoor zorgt dat je niet op dat verjaardagsfeest raakt van die goede vriend die 30 wordt, overlaad hem de volgende dagen dan met kaartjes. En spring op een ander moment eens binnen om een cadeautje af te geven.

Meer over WhatsApp

samenleving