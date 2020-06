Zo word je in geen tijd wijnkenner Kristina Rybouchkina

05 juni 2020

08u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Drink jij graag een goed glas wijn, maar weet je nooit de juiste fles te kiezen in de supermarkt? Dat stopt vandaag. Dankzij de volgende inspiratiebronnen blaas je jouw gasten binnen de kortste keren omver met de meest wonderbaarlijke wijnkeuzes en -weetjes.

Download Vivino

De Vivino-app is jouw ideale gids in de drankrayon. Spreekt een etiket je aan? Scan het via de app en ontdek à la minute de gemiddelde score van de wijn, de smaakkenmerken en met welke gerechten hij het best samengaat. Daarnaast kan je o.a. zoeken naar de best beoordeelde wijnen per prijsklasse, land, druivenras of smaak. Vergeet niet om elke fles die smaakt ook zelf te beoordelen. Zo kom je vlug aan een lijstje met persoonlijke favorieten.

Gebruik WineStein

Een andere must-have is de app WineStein. Zeker als je graag etentjes geeft, want deze app laat je toe om je menu gedetailleerd in te geven en komt dan op de proppen met een reeks wijnsuggesties. Elke soort wordt tot in de puntjes omschreven met een analyse van het DNA van de wijn. Zo leer je gaandeweg ook hoe complex, fruitig, floraal, aards, kruidig en houtig de drank is. Opgelet: de app is niet volledig gratis, maar als beginnende wijnconnaisseur kom je met de basisversie zeker aan je trekken.

Voltooi de bucketlist voor wijnkenners

Wil je ook zonder smartphone in je buurt de juiste wijn leren kiezen? Dan helpt het om je te verdiepen in verschillende druivensoorten, aroma’s en wijntechnologie. Wijnspecialist Peter Doomen vertelt er alles over in zijn toegankelijke boek ‘Bucketlist voor een wijnkenner’. En met ‘toegankelijk’ bedoelen we dat je je niet moet verwachten aan pagina’s vol droge theorie. Wél aan een hoop leuke opdrachten, tips en onthullingen die zowel amateurs als meer ervaren proevers zullen verrassen.

Volg een ‘wijncast’

Ben jij altijd onder de indruk wanneer een tafelgenoot uitpakt met een verhaal over de wijn die jullie aan het drinken zijn? Dan beleef je vast uren luisterplezier aan de podcast ‘Wijncast’, van radiomaker en wijnfanaat Dennis van den Buijs. Daarin gaat hij in gesprek met sommeliers, wijnmakers of -drinkers, die met veel enthousiasme over hun passie vertellen. Elke aflevering duurt een klein halfuur. In tijden van lockdown introduceerde van den Buijs bijvoorbeeld de ‘SlokDown’, waarin hij in de geschiedenis van een aantal wijnen dook. Te beluisteren via iTunes, Spotify en op wijncast.com.

Proef!

Alle theorie op een stokje: een echte wijnkenner word je uiteraard pas als je naast de juiste apps, boeken en podcasts ook goede wijn in huis haalt en naar hartenlust proeft. Deze ‘Vinobox’ met 6 uitstekende én uiteenlopende wijnen is alvast een goede start. Niet alleen leuk om jezelf te trakteren, maar als je vader een wijndrinker is, is het ook een van de origineelste vaderdagcadeaus die je kan vinden.

