Zo vieren jullie Halloween: “Vorig jaar kwamen er 2.000 mensen kijken naar ons spookhuis” Liesbeth De Corte

29 oktober 2019

14u59 0 Vrije tijd Griezelfeestjes. Horrorfilm-marathons. Huizen die versierd zijn met pompoenen en enge decoratie. Ook bij ons lijkt Halloween elk jaar populairder te worden. Ben jij van plan om het ook te vieren, maar weet je niet goed hoe? Wij vroegen onze NINA-lezers om hun meest spectaculaire plannen te delen. Aan inspiratie geen gebrek.

Nick: “Voor mij is Halloween geen feest, maar een levensstijl. Het begon allemaal enkele jaren geleden, toen ik het idee had om een barbecue te organiseren voor enkele vrienden. Dat was toevallig op 31 oktober. Toen had die datum nog geen bijzondere betekenis voor mij. Desondanks was het een gezellige avond -al zeg ik het zelf- en was het een schot in de roos, want een jaar later kwam opnieuw de vraag om een evenement in elkaar te steken. Allemaal goed en wel, maar deze keer wou ik er een halloween-toets aan geven. Hoe? Door een scary entrance te maken: een gang die zodanig goed versierd is dat het mensen doet schrikken. Sindsdien heb ik de smaak te pakken en wordt de gang elke keer groter en enger. Momenteel ben ik druk bezig met het plannen van de volgende editie. Spoiler alert: de scary entrance zal 100 vierkante meter groot zijn, gebouwd worden met heras-hekken én er zal onder andere een doodskist uit de grond komen. Een serieuze klus. Het maken en schetsen van de plannen en het verzamelen van alle materiaal neemt een jaar of twee in beslag. Het bouwen an sich duurt minstens een week. Gelukkig knutsel ik graag en vind ik het fantastisch om mensen te doen bibberen van de schrik. Hun reacties achteraf maken het ook steeds weer de moeite waard.”

Enzo: “Wie denkt dat sporten en griezelen niet samengaat, heeft het mis. Kijk maar naar onze indoor cycling studio in Sint-Denijs-Westrem, die voor de gelegenheid een ‘spooky’ make-over krijgt. Er wordt een hele week ‘enge’ muziek afgespeeld. Denk aan de single Ghostbusters, Thriller van Michael Jackson of het nummer Dance with the devil. Na de les krijgt iedereen ook halloween-sapjes.”

Meagan: “Ik werk voor C.H. Robinson, een Amerikaans bedrijf. Om onze roots in de verf te zetten, organiseren we elk jaar een halloween-feestje op kantoor. De hele werkvloer wordt dan versierd met enge decoraties. Er is snoep voorzien en iedereen moet zich verkleden. ‘s Avonds gaan we naar het café om de hoek om nog gezellig iets te drinken en te dansen. Altijd een memorabele avond!”

Fre: “In 2013 wou ik iets op poten zetten voor de kinderen in de buurt, in Zeebrugge. Het leek me leuk om enkele huizen te versieren en wat snoep te voorzien. In de hoop om anderen warm te maken voor dit initiatief, plaatste ik het idee op de officiële website van Zeebrugge. Met succes! Samen met enkele vrijwilligers ging ik vervolgens van deur tot deur, om te vragen of de buren zin hadden om te helpen. Op enkele uitzonderingen na zei iedereen volmondig ‘ja’. Dankzij sponsoring konden we ook meer dan genoeg snoepgoed kopen. Het resultaat: anno 2019 staat onze buurt bekend als ‘de heksenstraat’ en komen er jaarlijks meer dan 1.000 mensen kijken met Halloween. Zelfs scholen nemen er een dagje voor vrij. Iedereen gaat dan ook all out: buren huren rookmachines, versieren het hele huis met spinnenwebben, hangen zelfgemaakte galgen op ... We willen ook niet voor elkaar onder doen, dus elk jaar lijken de ideeën origineler en zotter te worden. Maar daarnaast doen we veel meer dan enkel huizen versieren! Voor de kinderen de straat mogen ontdekken, wordt er eerst een verhaal verteld. Dan mogen ze in kleine groepjes ‘de heksenstraat’ ingaan en moeten ze aan elke deur aanbellen. Op sommige plekken staat een heks of tovenaar hen op te wachten en moeten ze opdrachtjes uitvoeren. Aan het eind van het parcours kunnen ze terecht op een festivalweide, incluis tent met sprookjesverteller, tovershow, photobooth en bar voor alle mama’s en papa’s.”

Sam: “Samen met mijn broers en een hele hoop vrijwilligers bouwen we elk jaar een spookhuis. Tijdens de vorige editie kregen we meer dan 2.000 bezoekers over de vloer op 3 avonden tijd. Dit jaar blijft het spookhuis 5 dagen open en mikken we op minstens 3.000 bezoekers. Wat je concreet kunt verwachten? Je wordt in groepjes van 4 à 6 personen verdeeld en door 400 meter donkere wandelgangen en kamers geleid. Onderweg lopen er ook 50 acteurs rond die je de stuipen op het lijf jagen!”

Robin: “Griezelen vind ik zelf niet zo leuk, maar er is niets zo plezant als anderen te doen verschieten. Daarom vier ik Halloween al vijf jaar op een rij als figurant in Bobbejaanland.”

Renske: “20 jaar geleden -lang voor de hype in ons land was geland- besloot mijn familie om Halloween te vieren. We waren dan ook de eerste in onze straat die het huis versierden. Op 31 oktober haalden we steevast alle matrassen naar beneden om de hele nacht samen griezelfilms te kijken. Ondertussen is iedereen volwassen geworden, maar houden we de traditie in ere. We bereiden een toepasselijk griezelgerechtje, maken een quiz en spelen een enge activiteit zoals een escape room of een moordmysterie dat we moeten oplossen. Nog een must: iedereen móet verkleed komen.”

Marieke: “Dit jaar breng ik Halloween door op de allerbeste manier mogelijk. Samen met 5 vrienden ben ik aan het reizen door Mexico, en zoals iedereen wel weet wordt El Día de los Muertos -oftewel de Dag van de Doden- hier uitgebreid gevierd. We zijn benieuwd hoe het eraan toe zal gaan, maar het wordt gegarandeerd een Halloween om nooit te vergeten.”

Eleni: “Griezelen is niet zo mijn ding. Daarom organiseer ik op 31 oktober een Handmade Halloween Market in Sint-Niklaas. Er is een schminkster aanwezig die alle snoetjes kan beschilderen, maar je kan er ook verse pompoensoep slurpen. In totaal zijn er 15 standjes, waar je juwelen, mutsen, sokken, kaarsen, thee, zeep, haakwerk, lederwaren enzovoort kunt kopen. Niet zo eng, wel ontzettend gezellig.”

Kay: “Sinds 4 jaar hebben we de gewoonte om bij ons thuis iets in elkaar te steken voor Halloween. In eerste instantie was het vooral voor onze kroost bedoeld, maar we halen er zelf steeds meer plezier uit. En anderen blijkbaar ook, want vorig jaar kwamen er zo’n 300 mensen af. Deze keer hebben we in onze tuin zelfs een gigantisch doolhof gemaakt, dat lijkt op een slachthuis. Moest je nog zin hebben om een kijkje te komen nemen: iedereen is welkom! Dronckaerstraat 500 te Lauwe is de place to be.”