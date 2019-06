Zo verzorg je je vetplantjes: 3 do’s & don’ts VW

09 juni 2019

15u03

Bron: Purewow 0 Vrije tijd Vetplanten zijn de ideale plant voor wie wat groen in huis wil, maar allesbehalve groene vingers heeft. Ze zien er leuk uit, zijn betaalbaar en misschien wel het allerbelangrijkste: ze zijn makkelijk te verzorgen.

Doen: zorg voor goede potgrond

Het is niet omdat vetplantjes weinig verzorging vragen, dat je hen helemaal moet verwaarlozen. Een potgrond van goede kwaliteit is essentieel voor blije planten. Gebruik er bij voorkeur eentje speciaal voor cactussen of vetplanten.

Doen: zet ze in direct zonlicht

Moest je het even vergeten zijn: vetplanten zijn planten die oorspronkelijk uit een warm klimaat voortkomen. Ze zullen het hoogstwaarschijnlijk ook goed doen wanneer ze in gedeeltelijk zonlicht staan, maar het allerbest doen ze het in direct zonlicht. Reserveer dus zeker een plekje op je vensterbank voor je vetplant.

Doen: zorg dat je vetplant voldoende zuurstof krijgt

Vetplanten houden niet van natte potgrond. Ze zijn het gelukkigst in een pot die kan ademen en die vocht doorlaat. Denk hierbij aan keramiek of terra-cotta. De immens populaire terrariums zien er dan wel heel mooi uit, echt ideaal zijn ze niet voor je vetplant.

Laten: teveel plantjes in 1 pot zetten

Net als bij zowat elke andere plant, is het geen goed idee om teveel plantjes in een te kleine pot te zetten. Dit zal hun groei belemmeren en ziet er ook gewoon niet zo goed uit. Verpot je vetplanten om het jaar om je plantjes op hun best te houden.

Laten: teveel water geven

Vetplanten kunnen best tegen een stootje, en vergeven het je zelfs als je hen enkele weken vergeet water te geven. Geef hen vooral op extreem warme dagen een slokje water en let er vooral op dat je hen niet té vaak giet, want daar kunnen ze niet tegen.

Laten: teveel aandacht geven

Geef je plantje af en toe water en laat het voor de rest met rust. Zit niet aan de blaadjes te pulken of verhuis het niet om de haverklap van plek. Je vetplant is het gelukkigst wanneer hij gewoon in alle rust z’n ding kan doen.