Zo smeer je je ketting en dit steek je in je zadeltas: Tom toont hoe je jouw fiets voorbereidt voor de ‘Ronde van HLN’

Als je nog niet veel fietservaring hebt, lijkt de 235 km lange ‘ Ronde van HLN ’ uitrijden misschien wel een onhaalbare uitdaging. Maar niets is minder waar! Met een gezonde portie goesting en de juiste voorbereiding kan iedereen de finish halen. Tom Boonen toont in deze handige video wat je moet doen en meenemen om van elke rit een succes te maken.

Controleer je bandenspanning

Als Tom Boonen gaat rijden, brengt hij zijn fiets altijd al de avond voordien in orde. “Dat bespaart 's morgens heel wat tijd en kopzorgen”, vindt hij. Om te beginnen voelt de voormalige wielerkampioen met zijn duim of zijn bandenspanning goed zit. Weet jij dat niet op de tast, gebruik dan een voetpomp of een luchtdrukmeter om de spanning af te lezen. “Hoeveel bar die juist moet zijn hangt af van je ervaring en je banden. Als je een paar keer gaat fietsen, zal je vanzelf voelen welke spanning jou het best ligt. Ik zet mijn banden alleszins nooit te hard. Veel beginnende fietsers maken die fout. Ze kiezen voor 8 bar, zoals vroeger de mode was. Terwijl 6 tot 6.5 bar eigenlijk voldoende is op een koersfiets met banden van 25 tot 28 mm. Met zo’n lagere spanning heb je meer comfort, meer grip in de bochten en zal je minder snel lek rijden.”

Heb je een gewone stadsfiets of elektrische fiets, kies dan voor een spanning van 3 tot 5 bar. Omdat een lagere bandenspanning voor meer houvast zorgt op de baan, mag je bij een mountainbike nog lager gaan.

Check of je herstelkit volledig is

Hoewel de kans op een platte band aanzienlijk verkleint met de juiste spanning, kan je altijd de pech hebben dat je over een scherp steentje of stukje glas rijdt. Game over? Niet als je een herstelkit mee hebt. “Ik zorg dat er altijd een of twee nieuwe binnenbanden in mijn zadeltas zitten, voor het geval ik die onderweg moet vervangen. Plus enkele luchtcartridges en het bijhorende adapterstukje om mijn band nadien weer op te pompen. Je zou ook een gewone pomp kunnen meenemen. Maar dat is extra gewicht en ik vind een fiets zonder extra toebehoren persoonlijk mooier om mee te rijden.”

Heb je niet veel ervaring met het vervangen van een fietsband? Geen nood, je bent niet de enige renner op de baan. Als je problemen ondervindt, snelt je ongetwijfeld iemand te hulp.

Ik poets mijn fiets de dag voordien, laat mijn ketting ‘s nachts drogen en smeer hem 's morgens in voor ik vertrek. Dan heb je een mooie, frisse ketting en een heel leuk gevoel als je aan het fietsen bent

Smeer je ketting

Merk je tijdens het fietsen dat je ketting een piepend of ratelend geluid maakt? Dan heeft hij dringend een smeerbeurt nodig. Je wil tenslotte niet dat de schakels roesten of breken. Je kiest zelf of je hier olie of wax voor gebruikt. “Iedereen heeft zijn eigen voorkeur”, zegt Boonen. “Ik gebruik wax. Die is waterafstotend en trekt ook geen vuiligheid zoals stof en zand aan, wat met gewone olie wel aan je ketting blijft plakken. Het nadeel is dat het iets meer arbeid vraagt. Je ketting moet namelijk voor iedere rit terug gesmeerd worden.”

Liefst smeert Boonen zijn ketting vlak voor hij de baan opgaat. “Ik poets mijn fiets de dag voordien, laat mijn ketting ‘s nachts drogen en smeer hem 's morgens in voor ik vertrek. Dan heb je een mooie, frisse ketting en een heel leuk gevoel als je aan het fietsen bent.”

Tip: vergeet je regenjas niet!

“Niet is zo demotiverend als ijskoud thuiskomen van een fietstocht”, voegt Boonen er nog aan toe. “Daarom neem ik zelfs in de zomer altijd een regenjasje mee in mijn achterzak. Als je door de regen fietst krijg je namelijk continu vers koud water over je heen. Je lichaam koelt daardoor af. Vergelijk het met urenlang onder een frisse douche staan. In het begin kan dat nog aangenaam zijn, maar na een tijdje raak je onderkoeld. Een regenjas zal je niet droog houden, maar zodra je er die aantrekt ontstaat er wel een soort buffer van lucht en zweet tussen je lichaam en de stof, waardoor je temperatuur minder afkoelt.” Dus wil je je moraal hoog houden? Leg alvast je jas klaar.

