Zo sluit je het weekend positief af en verloopt de werkweek minder chaotisch

16 juni 2019

Het is alweer zondagavond, een nieuwe werkweek loert om de hoek. Ben jij ook het type dat vol tegenzin opkijkt tegen morgenvroeg en bij wie die maandagochtend standaard chaotisch en humeurig verloopt? Wij geven enkele tips om je weekend positief af te sluiten en de werkweek aangenamer te laten verlopen.

1. Het is oké om je dag te ‘verspillen’

In een ideale wereld bereid je op zondag maaltijden voor de week voor, werk je vervelende karweitjes af in huis en doe je nog meer van dat nuttigs. In realiteit heb je waarschijnlijk de hele dag in de zetel gelegen of ben je hoogstens even de deur uit geweest om een koffie te gaan drinken met vrienden. Voel je daar niet schuldig over. De werkweek is al druk genoeg, een dag helemaal niets doen is net gezond om te ontstressen en weer op te laden.

Bovendien word je trouwens energieker en avontuurlijker van een dagje niets doen, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Pas wanneer je helemaal tot rust komt, maak je namelijk ruimte in je hoofd voor nieuwe plannen, creatieve ideeën en leuke avonturen. Zet die drukke hersencellen even uit en laat de gekste ideeën vanzelf in je opkomen.

2. Zoek de natuur op

Moest je er nog de tijd voor hebben, doe je er goed aan om op zondag de natuur op te zoeken. Volgens een nieuw onderzoek waar we hier over schreven, is de natuur een efficiënte rust- en zelfs geluksbrenger. Een dosis natuur van twee uur bleek ook voldoende: wie voor nog veel langer ging, ondervond geen noemenswaardige voordelen meer. Bovendien hoef je trouwens niet eens een stevige wandeling te maken, zelfs op een bankje zitten volstaat. En dat mag ook in een stadspark zijn bijvoorbeeld, zolang je maar omringd bent met groen.

3. Maak een to do-lijst van leuke dingen

Vaak wordt aangeraden om aan het einde van de week een to do-lijst te maken voor de week erop, zodat die minder chaotisch verloopt en je rust krijgt in je hoofd. Alleen is het oplijsten van meetings, afspraken en andere werkgerelateerde zaken nu niet bepaald iets waar de meeste mensen blij van worden. Maak daarom eens een lijstje van alle leuke dingen die je gaat doen de komende week. Een wijndate met je beste vriendin, quality time met de kinderen of een lunchdate met je ouders. Volgens een studie uit 2014 die werd gepubliceerd in Psychological Science bleek al dat mensen gelukkiger zijn als ze iets hebben om naar uit te kijken. Je weet dus wat je te doen staat.

4. Ruim (kort) op

Volgens een onderzoek van de universiteit van Zuid-Californië bestaat er wel degelijk een verband tussen schoonmaken en een lager stressniveau. Dat zou komen omdat schoonmaken je het gevoel geeft dat je controle hebt over je omgeving, en wat er daarin gebeurt. Bovendien is maandagochtend meteen geconfronteerd worden met een uitpuilende wasmand alles behalve een fijne manier om te week te starten. Besteed er wel niet te veel tijd aan, want als het aanvoelt als een zoveelste verplichting krijg je er net meer stress door. Neem kort een kwartier de tijd om het aanrecht schoon te maken, de was weg te leggen, de bedden te verschonen en alle rekeningen en bonnetjes uit je handtas weg te gooien. Ruim eventueel nog wat oppervlakkige rommel op en ga dan terug relaxen.

5. Ga vroeg naar bed

Het lijkt een goed idee om op zondagavond laat op te blijven om het weekendgevoel langer vast te houden, maar je maandagochtend zal daar alleen maar minder leuk door worden. Het laat opblijven op vrijdag- en zaterdagavond - en het bijgevolg langer slapen op zaterdag- en zondagochtend - brengt je biologische klok namelijk in de war, waardoor het extra belangrijk is om op zondagavond op je normale uur te gaan slapen. Om maandagochtend enigszins goed geluimd wakker te worden, moet je toch zeker tussen 7 uur en 9 uur proberen slapen.