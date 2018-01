Zo slaag je erin om dit jaar écht meer boeken te lezen Timon Van Mechelen

19 januari 2018

17u08 2 Vrije tijd Steevast is meer lezen één van onze goede voornemens, maar om de een of andere reden lukt boeken lezen precies alleen in een ligstoel ergens op een strand. Herkenbaar? Met deze tips slagen jij én wij er hopelijk dit jaar wel in.

1. Lees alleen boeken die je écht interessant vindt

De debuutroman van die ene opkomende schrijver mag dan nog zo’n goede recensies krijgen, als het thema of schrijfstijl niet je ding is, blijft het waarschijnlijk voor eeuwig met een bladwijzer tussen pagina 11 en 12 op je nachttafel liggen. Zoek uit wat jij graag leest en haal alleen dat soort boeken in huis. Het heeft geen nut om van lezen een extra obstakel te maken gewoon omdat je het gevoel hebt dat je iets gelezen moét hebben.

2. Neem altijd en overal een boek met je mee

Zonder dat we het doorhebben spenderen we uren op onze smartphone uit verveling. Tien minuten door Facebook of Instagram scrollen als je aan het wachten bent op een vriendin op café is snel gebeurd, terwijl je op die dode momenten even goed een paar pagina’s in een boek kunt lezen. De oplossing: neem altijd en overal een boek met je mee. En als je niet met een zwaar boek wil sleuren, zijn er gelukkig e-readers die haast niets wegen.

3. Lang leve de bibliotheek

Grote kans dat het van je studententijd geleden is dat je nog eens in een bib geweest ben. En dat terwijl bibliotheken dé ideale plek zijn om nieuwe boeken te ontdekken voor weinig geld. Omdat je het binnen de zoveel weken moet terugbrengen, is de kans ook groter dat je het daadwerkelijk leest.

4. Maak er een gewoonte van

Jezelf nieuwe gewoontes aanleren is niet makkelijk, maar het is mogelijk. Plan een vast tijdstip in waarop je een paar pagina’s leest en verplicht jezelf om je daar zo vaak mogelijk aan te houden. In het begin voelt het misschien aan als ‘weeral een extra verplichting’, maar na een paar dagen vind je het waarschijnlijk zelfs leuk. Net voor het slapengaan of meteen als je wakker wordt, zijn ideale momenten hiervoor.

5. Gsm op vliegtuigmodus

Allemaal goed en wel, maar je krijgt geen pagina uitgelezen als je continu WhatsApp-updates binnenkrijgt waar je natuurlijk meteen op moet antwoorden. Zet die smartphone dus even op vliegtuigmodus, zelfs al is het maar voor een kwartiertje. Het spreekt voor zich dat je ook best je laptop en televisie uitzet.

6. Probeer luisterboeken

Lukt het je ondanks deze tips toch niet om meer te lezen, omdat je er simpelweg de fut niet meer voor hebt na een lange werkdag? Geef luisterboeken dan eens een kans. Je leest dan misschien wel niets zelf, het is wel een ideale tussenoplossing en wie weet zet het je wel aan om daarna toch een fysiek boek te beginnen lezen? In ieder geval het proberen waard.

Veel leesplezier!