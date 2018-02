Zo schrijf je een ouderwetse liefdesbrief, tips van de NINA-redactie Charlotte Dierckx

13 februari 2018

14u02

Uit onze valentijnsenquête blijkt dat ruim 80% van de ondervraagden helemaal geen cadeau verwacht, al valt een persoonlijke attentie wel in de smaak. Zoals een liefdesbrief bijvoorbeeld. Maar hoe begin je daar aan? Vaak zitten de woorden wel in je hoofd maar krijg je ze niet op papier. Onze journalisten geven tips.

Anno 2018 komen we vaak niet verder dan een kort sms’je of Facebookberichtje, maar eerlijk? Wie krijgt het niet warm van een heerlijke stukje ouderwetse en handgeschreven hofmakerij in een envelop? Dat brieven krijgen - en schrijven - de liefde laat opflakkeren, blijkt trouwens ook uit onderzoek. Een Amerikaanse universiteit deed rondvraag bij koppels die vooral via korte berichten (instant messaging) met elkaar communiceerden. De onderzoekers lieten hen echte brieven naar elkaar schrijven. En wat bleek? Van alle koppels die aan het onderzoek deelnamen, bleven meer relaties overeind bij zij die de pen terug in de hand namen. En na het experiment bleef hun communicatie opvallend veel verbeterd, zowel op papier als in het dagdagelijkse leven. Romantiek is natuurlijk het mooist is in alle eenvoud, met een boodschap die recht uit het hart komt. Een brief aan je lief dus, deze keer? Zo begin je eraan.

Geef de ontvanger het gevoel dat hij/zij het verschil maakt

"Wat altijd helpt, is dat je de persoon het gevoel geeft dat hij/zij een verschil maakt in je leven. Rakel een moeilijke periode op, en vertel hoe je daar samen uitkwam en hoeveel die persoon voor je betekende. Iedereen wil zich belangrijk voelen in een relatie en de boodschap is: als koppel zijn jullie onoverwinnelijk en kunnen jullie alles aan. Omnia vincit amor." - redacteur David

Zeg het met een lied

Journaliste Anke: "Het is niet verkeerd om een fragment uit een liedje toe te voegen als je zelf niet uit je woorden geraakt, weliswaar geen voorspelbaar Glenn Medeiros-refrein, maar een overdacht stuk tekst, een beetje poëtisch zelfs... dat mag. Als het iets van Eddie Vedder is ben ik sowieso verkocht (lacht)."

"Zet in je brief liefst één zinnetje dat de andere nooit van haar/zijn leven nog vergeet. Zo schreef een lieve Argentijn me ooit dit, na een vakantieliefde: "Het mooiste aan jou is dat je vooral zelf niet beseft hoe mooi je bent." OH MY GOD! #smelt smelt smelt"

"Maak het verder vooral persoonlijk, denk ik dan: voldoende oprechte complimenten - zonder te slijmen. Zeg duidelijk waaróm je voor hem/haar valt. En weet natuurlijk ook dat een handgeschreven brief sowieso scoort, meer dan een sms, chatbericht of mail."

Toon je zachte kantje

Redactrice Charlotte: "Een man die zijn gevoelens durft neer te schrijven, vind ik super aantrekkelijk. Natuurlijk mag hij een stoer kantje hebben, maar op papier mag zijn zachtste kant uit de pen vloeien. En terugblik naar een fijn moment dat we samen hebben beleefd, een oprecht complimentje of een woordje over wat de toekomst nog mag brengen, het mag (én kan) allemaal. Hij moet het natuurlijk wel echt menen hé."

Kies voor een verhaal

Beautyredactrice Eva: "Als je het moeilijk of te zeemzoeterig vindt om je gevoelens te beschrijven, kies dan voor een verhaal. Denk aan een leuke ervaring die jullie als koppel hadden en vertel ze vanuit jouw perspectief. Benadruk de rol van je partner in het verhaal, waarom het zo fijn was dat zij of hij erbij was. Een beetje humor helpt ook altijd!"

Do's & don'ts

Ook Tara Fallaux, regisseur van de film Liefdesbrieven gaf aan ELLE Nederland nog enkele rake tips: "De mensen in mijn film beginnen hun brieven veelal gewoon met 'Lieve...', simpel maar krachtig. Het mooiste in een liefdesbrief is als je iemand gedetailleerd beschrijft. Qua uiterlijk, qua karaktereigenschappen, wat je leuk vindt aan die persoon. Bij een gedetailleerde beschrijving voelt een persoon zich gezien, en daar draait het om bij een liefdesbrief. Probeer de brief zo min mogelijk op jezelf te betrekken en vermijd het woordje 'ik' en je eigen verlangens. Het gaat om de persoon naar wie je schrijft."

Clichés zijn er in principe niet. "Doe wat jij denkt dat je de ontvanger leuk vindt. Vaak fleuren kleine tekeningetjes de brief op en is het leuk om iets tastbaars toe te voegen. Bijvoorbeeld een bioscoop- of concertkaartje", tipt Tara.

Een brief van ... Radiopresentatrice Nathalie Delporte

Kom je er desondanks bovenstaande tips niet uit, roep dan de hulp in van radiopresentatrice Nathalie Delporte. Zij vertelt in grote lijnen wat er zéker in moet komen en vertaalt dat naar een liefdevolle, persoonlijke tekst of audiofragment, zoals jij het wil – maar zelf niet kan. De brief of het geluidsfragment ontvang je dan – lekker ouderwets – via de post.

Hoe het werkt? Je kan kiezen voor een getypte brief op een lekker ouderwetse typmachine (58 euro) of een handgeschreven exemplaar (53 euro). Je kan natuurlijk gaan voor een getypte brief in jouw favoriete lettertype in Word (48 euro). Liever een audiobestand voor je liefste? Een ingesproken brief (max. 2 A4’tjes) kan voor 48 euro. De geadresseerde krijgt de usb-stick met het audiofragment via de post in de brievenbus. Afhankelijk voor je keuze voor een vrouwen -of mannenstem, spreken Nathalie of Herbert Bruynseels de brief in. Meer informatie vind je op www.liefdesbrief.com.