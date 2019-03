Zo pas je de KonMari-methode toe op Instagram Margo Verhasselt

08 maart 2019

10u10 0 Vrije tijd Op zoek naar een reden om je volledige leven te Marie Kondo’en? Dan heb je geluk. Het is bijna tijd voor een goede oude lenteschoonmaak. Maar de schoonmaakproducten mogen nog even aan de kant blijven staan. Als de KonMari-methode ons een ding geleerd heeft, is het dat je hem kan toepassen op zowat ieder aspect van je leven. Van je inbox tot je make-up lade. Zo pas je de geliefde ‘does it spark joy?’-methode toe op Instagram.

Zet een limiet op het aantal posts en stories

Zo nu en dan gebeurt het: je vindt alles en iedereen interessant en begint dan ook spontaan iedereen te volgen. Maar zijn die accounts na een tijdje toch niet meer zo boeiend als ze ooit leken? Geen probleem, ontvolg ze en kijk nooit meer achterom. Maar de mensen die je in principe wel nog ‘moet’ volgen (je weet wel, vrienden van vrienden, schoonouders etc.) kan je via de handige mute-functie omzeilen.

Het kan zijn dat dat 10de bord spaghetti van je vriendin er gewoon niet smakelijk meer uitziet, of dat je moeder’s hashtags je rode wangen bezorgen. Het goede nieuws bij deze functie: Instagram laat niet weten dat je hen gemute hebt. Druk op de drie bolletjes aan de rechterbovenhoek van een post en kies voor 'mute’.

Hou grote kuis in je advertenties

Het is o zo herkenbaar: je scrolt door Instagram en komt een advertentie tegen. Hm, was dat nu niet dat paar sandalen dat ik drie weken geleden wou kopen? Of lijken ze er gewoon op? Soms kunnen we onze nieuwsgierigheid niet de baas en bekijken we wat de advertentie ons te bieden heeft. Leuk als het een tof nieuw juwelenmerk is dat je zo ontdekt, minder aangenaam als het iets is waar je totaal geen interesse in hebt. In dat laatste geval kan je ook gewoon de advertentie verschuilen. Duw op de drie bolletjes in de rechter bovenhoek en je krijgt van Instagram de optie om de advertentie aan te geven.

Hou je activiteit in de gaten

De wondere wereld van de technologie heeft het goed met ons voor: steeds meer apps en sites willen ons er bewust van maken hoeveel we nu eigenlijk met onze smartphones bezig zijn. Instagram heeft ook een handige tool waarmee je in de gaten kan houden hoe lang je juist op de app rondkijkt. Ga naar je profiel en aan de rechterkant kan je bij ‘Your Activity’ bekijken hoe lang je dagelijks door Instagram scrolt. Verschiet je van de tijd? Ook daarvoor heeft de app een oplossing. De Daily Reminders: je stelt vooraf in hoeveel tijd je maximum op de app wil doorbrengen. Is de tijd op of kom je in de buurt? Dan geeft Instagram een waarschuwing.

Sorteer je opgeslagen posts

Ik weet niet hoe het met u zit, maar wanneer ik door Instagram scrol, dan slaag ik continue video’s en foto’s op: van leuke kattenfilmpjes tot mooie outfits. Tot recent werden die allemaal gedumpt in één gigantische folder, een beetje vergelijkbaar met een rommelschuif in een keuken. Maar ik besloot mijn leven te beteren en de foto’s te hergroeperen volgens stijl: mode, grappig, beauty, etc.

Hoe begin je eraan? Ga naar je profiel en klik rechts op ‘saved’, bovenaan zie je een plusteken staan, door hierop te klikken maak je aparte subfolders aan.