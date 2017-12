Zo overleven jouw kamerplanten wel in de winter ND

Droge lucht van de verwarming, wisselende temperaturen en minder daglicht: voor een kamerplant is de winter niet altijd een pretje. Wil je ook in het voorjaar nog genieten van bloeiende sansevieria's en draecena's in de woonkamer? Dan hou je best rekening met deze tips.

Minder water geven

In de winter is jouw favoriete kamerplant minder dorstig, omdat ze minder licht krijgen en daardoor minder snel groeien. Zelfs al staat de verwarming aan, dan nog hebben de meeste planten in de winter minder behoefte aan water. Om te weten te komen wanneer je moet water geven, stop je je vinger een paar centimeter in de potgrond. Pas als de grond na een viertal centimeter niet meer vochtig aanvoelt, kan je water geven. Geef geen ijskoud water, maar zet bijvoorbeeld een gieter in de kamer zodat je het water op kamertemperatuur kan geven.

Droge lucht

Een verwarming zorgt voor drogere lucht in huis, waar je planten niet bepaald blij van worden. Hang bakjes met water aan de verwarming of investeer in een luchtbevochtiger. Ook kan het helpen om één keer per week wat vocht over de bladeren van je planten te sproeien met een verstuiver. Zet planten niet op de vensterbank, vlak boven de verwarming, want dan drogen ze uit.

Zorg voor meer licht

Heb je een kamerplant die veel licht nodig heeft? Dan moet je hem misschien wel een seizoen verplaatsen. In de winter is daglicht schaarser, dus reserveer die plekjes in je woonst waar er wel wat binnenkomt voor de planten die het meeste licht nodig hebben.

Tocht en koude

Aan het raam krijgt je plant dan wel voldoende licht, wie enkel glas heeft zet het plantje daarmee in de tocht. Zet de plant niet vlak bij het raam, maar gebruik een bijzettafeltje om hem een beetje verder te zetten, zodat hij een ideale combinatie van licht en de juiste temperatuur krijgt. Zorg verder voor een zo constant mogelijke temperatuur op de plekken waar planten staan. Het kan geen kwaad dat het 's nachts een vijftal graden kouder is omdat de verwarming uit staat, maar mijd te grote schommelingen .

Knip dode bladeren af

Bruine bladeren zijn geen ramp en willen zeker niet zeggen dat je plant ten dode is opgeschreven. Maar verwijder ze zo snel mogelijk, zodat de mooie groene bladeren meer plek krijgen om te groeien. Zo vermijd je ook dat de bladeren gaan rotten en de rest van de plant aantasten.