Zo overleef je de feestdagen zonder financiële kater NT

22 december 2019

17u03

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Blijf je bij aanvang van het nieuwe jaar steevast achter met een lege portemonnee? Dit jaar maak je er komaf mee zonder dat je aan luxe of plezier moet inboeten. Zo blijft de financiële kater achterwege. Over die andere soort kunnen we geen garanties geven.

Budget- en organizingcoach Sara Van Wesenbeeck gebruikt het woord besparen liever niet. Dat impliceert immers dat je aan plezier en/of luxe zou moeten inboeten. En laat dat net iets zijn dat je tijdens de feestdagen net niet wilt doen. Daarom spreekt zij over ‘meerderen’: meer uit je geld halen, zonder daarbij al te veel toegevingen te moeten doen. Het enige wat het van je vraagt is een snuif lef, een portie creativiteit en een tikkeltje organisatietalent. Met haar tips helpt ze je op weg naar zorgeloze feesten, zowel op financieel als sociaal vlak.

1. Leg vooraf een eindejaarsbudget vast

December staat bij velen geboekstaafd als een dure maand. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn: door vooraf én niet achteraf de rekening te maken, blijven de rode cijfers op je bankrekening achterwege. De budget- en organizingcoach: “Beslis vooraf en niet tijdens het winkelen zelf hoeveel je maximaal wilt uitgeven aan cadeaus, eten en feestoutfits. Dat geeft je onder meer ook de kans om gerichter en budgetvriendelijker op zoek te gaan.Het internet is daarbij het hulpmiddel bij uitstek, maar tuin hierbij niet in de kortingval: ook al is het artikel in kwestie afgeprijsd, als het boven je budget valt, is het geen geschikt cadeau. Klik of wandel liever even door. Wie weet vind je elders iets gelijkaardig voor minder geld. Shop je online, let dan op voor de kleine letters. Heel wat online retailers rekenen verzendingskosten aan en die handige inpakservice is zelden een geste van het huis. Smoesjes als ‘het is maar twee euro’ mag je al helemaal laten varen: tel al die kleine kosten op en je komt tot de conclusie dat vele kleintjes een grote maken aan het einde van de rit.”

“Ook wat het diner betreft, kan zo’n lijstje financiële heil bieden. Vind je het moeilijk om een maximumbedrag vast te leggen? Noteer dan alle kosten die je maakt en neem dan na het feestgedruis de rekeningen onder de loep en bekijk je uitgaven door een kritische bril. Schrap wat overbodig was en bekijk wat goedkoper kan. Zo heb je een leidraad voor volgend jaar, of voor andere feestelijke aangelegenheden.”

2. Geven is fijn én kan zonder pijn

Het leven is geven en nemen. Maar af en toe doet dat geven een beetje pijn. Zéker als je veel cadeaus te geven hebt. Om nog maar te zwijgen over de opbodstress: jouw presentje moet toch minstens even waardevol zijn als dat wat je mag uitpakken? Sara adviseert om al dat krampachtige gedoe en getel te laten varen. “Mooie cadeaus scoren voor weinig geld, dat is de kunst”, lacht ze. “Een ding wil ik onderstrepen: geven maakt gelukkig én het is gezond, zo bevestigt wetenschappelijk onderzoek. Mij zal je dus nooit horen pleiten voor een heus cadeautjesverbod. Maar hoeveel die moeten kosten, dat is een ander verhaal. Heel wat mensen willen de balans tussen geven en krijgen in evenwicht houden, al wordt dat in de eerste plaats vaak vooral gereduceerd tot een geldkwestie. Jammer, want een cadeau dien je in de eerste plaats uit het hart te geven. Waarom eens niet een zelfgemaakt geschenk geven? Zelfgebakken koekjes, een fles kruidenazijn, een zelfgebreide muts...: websites à la Pinterest bieden je duizenden ideeën in een simpele muisklik. Bovendien hoeft een cadeau niet per se iets materieel te zijn. Een drukbezette ouder kan je jouw kook- of babysitkunsten aanbieden, je onhandige schoonbroer jouw klustalent. Om je gebaar kracht bij te zetten, leg je liefst zo snel mogelijk een datum voor je aangeboden diensten vast. Zo voorkom je dat het bij een vrijblijvende belofte blijft.”

3. Ga het gesprek aan

“Een verbouwing, een auto met panne, een nakend huwelijk, ...: redenen genoeg die je tot wat spaarzaamheid nopen. Daar hoef je geen taboe van te maken. Ga liever eens het gesprek aan met vrienden en familie. Erg beladen hoeft het allemaal niet te worden: je kan voorstellen om dit jaar namen te trekken of met z’n allen de uitdaging aan gaan om voor een zacht prijsje een leuk cadeau te scoren. Idem wat de feestdis zelf betreft: communicatie is cruciaal.”

4. Wacht niet tot het laatste moment

Zowel wat inkopen als cadeautjes betreft, valt last minute shoppen af te raden. “Lange rijen, uitverkochte artikelen, overvolle winkelstraten: je bent duidelijk niet de enige die nog ‘snel’ wat halen moet. Daardoor verlies je een hoop tijd en soms zelfs geld. Onder tijdsdruk kopen we immers meer, wees de wetenschap uit. Een lijstje verlicht de stress en gaat cadeaupaniek tegen. Stel dus minstens enkele weken voor de festiviteiten een cadeaulijstje op én houd je eraan. Dat bespaart je een hoop zoekwerk en kan je een flinke duit opleveren. Voor deze kerstperiode komt de tip misschien wat laat, maar zo heb je alvast een goed voornemen voor volgend jaar.”

5. Stel een feestelijk doch budgetvriendelijk menu op

“Een boodschappenlijst is een grote stressverlichter in zakformaat”, zegt budgetcoach Sara Van Wesenbeeck. “Zo vermijd je dat je -getriggerd door al dat lekkers in de supermarkt- dure impulsaankopen gaat doen.”

Geen keukenprins(es)? Dan kan je je gasten gerust vragen om zelf de handen uit de mouwen te steken en elk een deel van het feestmenu klaar te maken. “Maar zorg dan wel voor duidelijke afspraken, zodat je niet voor onaangename verrassingen als een tekort aan eten of drank of veel te grote uitgaven komt te staan.”

6. Kijk en vergelijk

Ook supermarkten en discountketens bieden heel wat feestelijke producten en dito prijzen aan. “Gooi folders niet linea recta bij het oud papier, maar kijk en vergelijk. Val in de supermarkt niet te snel voor de charmes van een merk- of soortnaam, maar onderwerp vooraf enkele budgetvriendelijke alternatieven aan een test. Ideaal om in de feeststemming te komen.”

7. Mest de kasten uit

Alle kasten in je huis, adviseert Sara. “Wie weet steken de speciale kruiden die je voor je hoofdgerecht nodig hebt wel al ergens in je voorraadkast, of kan je wat met de zalm die al twee maanden in je diepvriezer ligt.”

En wat die feestoutfit betreft: die hoeft niet nieuw te zijn om te kunnen schitteren. “Neem de inhoud van je kleerkast eens grondig onder de loep. Welke stuks kan je tot een leuke, nieuwe outfit combineren? Koop er eventueel een nieuw accessoire bij om het geheel af te werken, mocht je toch echt iets nieuw willen dragen. Koop je een geheel nieuwe outfit, let er dan op dat hij ook nog draagbaar is achteraf. Een feestelijke blouse wordt bijvoorbeeld net wat dagdagelijkser op een jeans. En koop niets waarvan je niet voor de volle honderd procent overtuigd bent, want dat blijft toch ongedragen in je kast hangen.”

Met medewerking van Sara Van Wesenbeeck, budget- en organizingcoach en auteur van onder meer ‘Het slimme budgetboek’ en ‘Rust in je huis en je hoofd’ (Lannoo, € 17,99 en € 10) - www.barkingdogs.be