Bosbaden Gesponsorde inhoud Zo neem je een Japans ‘bosbad’: 5 tips om je boswandeling nog gezonder te maken Aangeboden door Ardennes-Etape

11 januari 2019

10u00 0 Vrije tijd ‘Shinrin-yoku’ ofwel een ‘bosbad’ nemen is in Japan een ware gezondheidshype. Een mindful boswandeling maken blijkt immers uitstekend voor je gezondheid en enorm ontspannend te zijn (en ja hoor, je mag je kleren aanhouden). De ultieme shinrin-yoku beleef je met deze tips en in deze mooiste Ardennenbossen.

De Japanse onderzoekers Qing Li en Yoshifumi Miyazaki doen al jaren onderzoek naar het effect van shinrin-yoku en ontdekten dat een boswandeling meer voordelen biedt dan alleen maar lichaamsbeweging. De geur van het bos, bijvoorbeeld, werkt als een soort aromatherapie die je immuunsysteem sterker maakt en je risico op kanker vermindert. Het bos verwent ook je andere zintuigen: de groene kleuren, de bosgeluiden, de grond onder je voeten. Al die prikkels doen je brein tot rust komen. Je bloeddruk daalt, je energieniveau stijgt en uiteindelijk loop je zelfs minder kans op obesitas, diabetes, depressie en angsten.

5 tips voor het perfecte bosbad

Een shinrin-yokuwandeling is géén sport, competitie of gps-zoektocht. De sleutelwoorden zijn ‘slow’ en ‘mindful’. Dompel je dus langzaam en bewust onder in het bos.



1. Trek liefst twee uur (of langer) uit voor je bosbad. Lukt dat niet? Ook een bewuste boswandeling van een half uur heeft al effect.

2. Wandel langzaam rond met volle aandacht voor alles wat het bos je biedt. Laat je dus niet afleiden door je smartphone of camera. Nog beter: neem die gewoon niét mee.

3. Haal regelmatig diep adem en zuig de boslucht naar binnen.

4. Focus op wat je zintuigen waarnemen: de geur van vochtig mos of zoete bloemen, een prachtig spel van groen, ruisende blaadjes, zacht klaterend water, ribbelige schors... Blijf af en toe bewust hangen, stilstaan of zitten bij een bosprikkel die je aangenaam vindt.

5. Vind het bos dat bij je past. Hou je van rijzige bomen, beekjes en sloten,, een bostapijt vol varens of zachte stukken mos?

5x shinrin-yoku in de Ardennen mét logeertips

We selecteerden de mooiste bossen in de Ardennen voor je shinrin-yokubreak, mét een passend vakantiehuisje.

1. Als je de afwisseling van loofbomen met dennen en het klateren van riviertjes zoekt, zijn de bossen rond het mooie dorpje Daverdisse je ding. Je kan hier in een knusse, moderne chalet met sauna logeren. Zonder wifi, zo kan je ongestoord in het natuurgevoel opgaan.

Ontdek hier deze geweldige boschalet.

2. Rond Marche-en-Famenne staan zowel dichte naaldwouden als heldere loofbossen, een prikkelende afwisseling tussen licht en donker. Daarna zet je het ontspannen gevoel gewoon verder in deze moderne luxevilla met binnenzwembad, wellness en zicht op het groen.

Wandel hier even rond in dit unieke luxehuis.

3. In de bossen rond Viroinval, bij de Franse grens, kan je adembenemende ontdekkingen doen: steile canyons uit kalksteen, wilde orchideeën, stroompjes of een kasteelruïne op een boomrijke helling... Midden in die bossen ligt ook deze charmante, afgelegen chalet.

Dit boshuis kan je hier bekijken.

4. Eiken, elzen, lentebloemen, een rivier en herten die zelfs tot in de tuin van je vakantiehuis wandelen. Als je een paar dagen logeert in deze bijgebouwen van een kasteel, heb je het bos van Gesves letterlijk om de hoek.

Meer info over dit huis vind je hier.

5. De afwisseling van hoogveen, heide en vooral bossen met stuwmeren en riviertjes is typisch voor de prachtige Hoge Venen. In dit unieke zinnenprikkelende landschap kan je ook dit trendy luxehuis huren als uitvalsbasis.

Laat je hier verrassen door dit mooie luxehuis.