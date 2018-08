Zo mis je nooit meer een vlucht Ashlie Schaillee

03 augustus 2018

07u22

Iedereen heeft z'n eigen gewoonten wanneer hij of zij op reis vertrekt. De ene heeft een checklist die tot in de puntjes is uitgewerkt, de andere wacht met inpakken tot de avond ervoor. Hoe dan ook zijn er nog steeds mensen die erin slagen om hun vlucht (bijna) te missen. Onderstaande regeltjes zorgen ervoor dat de gate niet meer recht voor je neus de deuren sluit.

Tip 1: Bereid je reis ruim op tijd voor

Een goede reisvoorbereiding is het halve werk. Maak op voorhand een checklist van de dingen die je nodig hebt. Zo vermijd je dat je op het laatste nippertje nog een extra onderbroek en sokken in je handbagage moet proppen. Vertel aan een vertrouwd persoon waar je heen gaat en geef het adres van je bestemming door. (Moest die vermiste onderbroek toch nodig zijn, kan je kennis die naar je opsturen.)

Tip 2: Regel je vervoer op voorhand

Wanneer je zelf naar de luchthaven rijdt, kan je best een parkeerplaats op voorhand reserveren. Zo voorkom je dat je geen tien rondjes hoeft te rijden vooraleer je een parkeerspot tegenkomt. De trein is een mooi alternatief, maar hou natuurlijk wel rekening met eventuele vertragingen van de NMBS. Wie snel en in stijl wil aankomen, kan ook nog een beroep doen op een taxi. Mogelijkheden genoeg, toch?

Tip 3: Plan je reistijd

Hand omhoog wanneer je ooit een moment van paniek had en dacht je vlucht te missen? Dit gebeurt niet wanneer je tijdig op de luchthaven aankomt. Voorzie voor binnenlandse vluchten een aankomstuur van 2 uur voor vertrek. Voor buitenlandse vluchten ligt dit rond de 3 à 3,5 uur voor vertrek.

Wanneer je een aansluitende vlucht boekt, zorg je er best voor dat deze niet onmiddellijk na je eerste vlucht vertrekt. Hou in je achterhoofd dat vertragingen mogelijk zijn en dat de kans bestaat dat je de aansluitende vlucht niet meer haalt (of dat je héél hard moet lopen). Zeker wanneer je nog een extra security- en bagagecheck hebt, vervolgens nog een shuttle moet nemen om dan van terminal 2 naar 6 te wandelen.

Tip 4: Keep calm and carry on

Stress bevordert een verdere, aangename reis niet echt. Zelfs de best uitgewerkte reisplannen kunnen fout lopen. Daarom nog een gouden tip: schrijf je per e-mail in voor vluchtmeldingen. Deze laten je toe om op voorhand de mogelijke vertraging van de vlucht of verandering van de gate te checken. Zo voorkom je dat je aan een foute gate staat en richting Spanje vliegt in plaats van naar Zweden. Adiós!