Zo maak je je eigen citronellakaars tegen muggen

Margo Verhasselt

22 juni 2019

Vervelend gezoem, rode bulten, heel wat jeuk. Gaat er een belletje rinkelen? Ja hoor, het goede weer is al een tijdje terug en dat brengt ook heel wat muggen met zich mee. Deze week nog een barbecue op de planning staan maar geen zin om zelf deel uit te maken van het menu? Wij leggen je uit hoe je je eigen citronella tuinkaars maakt!

Wat heb je nodig?

Bijenwas, koolzaadwas of sojawas (afhankelijk van het potje waarin je de kaars wil maken, voorzie anderhalve keer zoveel), een pan, een mooie mason jar of terracotta bloempot, een wiek, een glazen maatbeker, en een etherische olie naar keuze (2 ml voor een kaars van 30 ml).

Zo begin je eraan

- Doe de hoeveelheid was die je nodig hebt in de maatbeker en smelt au bain marie. Zorg dat de potjes waarin je de kaars gaat maken proper zijn en plaats ze even in de oven op 50 graden. Hierdoor zal de was geleidelijker gaan afkoelen en komen er minder luchtbellen in de kaars.

- Is de was op het vuur bijna gesmolten? Haal de pot(jes) dan uit de oven en plaats de wiek in het midden, plak vast met een stukje plakband op de bodem. Heb je gekozen voor een bloempot? Steek de lont dan door de ondergat van de pot en plak vast, zorg ook dat het gat vanonder afgesloten is.

- Wanneer de was volledig gesmolten is, haal je de maatbeker uit het water en voeg je de etherische olie naar keuze toe. Nog even goed roeren en de was is klaar!

- Giet de was langzaam in de pot zodat je een vaste kaars krijgt, doe je dit te snel dan krijg je last van luchtbellen.

- Na 8 uur is de kaars volledig hard geworden.

Voor de niet zo handige harry's

Aan de slag gaan met wieken en kaarsvet niets voor jou? Daar hebben we ook een oplossing voor.

- Vul een grote glazen pot of bokaal met verste takjes munt, rozemarijn citroen, lavendel of andere van je favoriete geurtjes.

- Voeg water bij de verse geuren en een paar druppels citronella.

- Stop een drijvende kaars in de pot, en steek aan.