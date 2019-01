Zo maak je de badkamer schoon in 11 minuten TVM

19 januari 2019

12u31 0 Vrije tijd In de badkamer is het lekker warm en vochtig, waardoor bacteriën er zich snel thuis voelen. Ook stof houdt er in deze ruimte van om overal aan te blijven plakken. 4 zaterdagen op rij delen we tips uit de Schoonmaakkalender van Uitgeverij Snor. Vandaag leggen we uit hoe je in 11 minuten + 10 seconden (inclusief bad!) de badkamer proper maakt.

Dit heb je nodig:

- 1 sprayflacon met badkamerreiniger (verwijdert ook kalkvlekken)

- 4 schone doeken (2 droge en 2 klamvochtige microvezeldoeken)

- 1 vloerdoek

- Voor nood: een schuursponsje

Gooi het bad- en/of wc-matje in de was en leeg de prullenbak. Spray met je linkerhand van hoog naar laag badkamerreiniger op de douchetegels, en maakt met je rechterhand schoon met een klamvochtige doek. Neem ook de kraan en douchekop mee. Spray in de douchekop en maak schoon met een nieuw stukje doek. Droog na met een droge doek.

Neem een nieuw stukje doek, spray multireiniger (of een speciale ruiten- & spiegelreiniger, geen badkamerreiniger) op de spiegel. Maak de spiegel schoon en droog na met een droge doek.

Spray badkamerreiniger op de kranen en wastafel. Maak schoon met een klamvochtige doek. Voor hardnekkige vlekken pak je het schuursponsje. Droog na met de droge doek.

Spray vervolgens badkamerreiniger in het bad en op de randen, kraan en tegelwand. Droog van hoog naar laag. Pak de vloerdoek, spray badkamerreiniger op de vloer, maak schoon en droog na met een droge doek.

Benieuwd naar meer tips zoals deze? In de Schoonmaakkalender vind je talloze handige schema’s en supersnelle schoonmaakmethodes om je huis in een vloek en een zucht proper te maken. De Schoonmaakkalender is uitgebracht bij Uitgeverij Snor, kost € 14,99 en is onder andere hier en hier te koop.