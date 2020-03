Zo krijg je verwaarloosde juwelen weer glanzend Margo Verhasselt

23 maart 2020

13u03 0 Vrije tijd Om de strijd met het coronavirus aan te gaan, kregen we allemaal even huisarrest. Leuk? Niet bepaald. Maar die tijd kan ook nuttig besteed worden. Je juwelenkistje een opfrisbeurt geven bijvoorbeeld. Hebben jouw sieraden hun glans verloren? We leggen uit hoe je ze een poetsbeurt geeft.

Parels

Deze felbegeerde witte bolletjes worden snel erg dof. Daarom is het erg belangrijk dat je ze goed onderhoudt. Wanneer je aan de grote schoonmaak van de parel begint, is het erg belangrijk dat je werkt op een zachte ondergrond, zoals bijvoorbeeld een handdoek. Maak een sopje van warm water met een beetje shampoo en wrijf met een make-up borstel over de parels om ze schoon te maken. Dep schoon met een vochtige doek.

Zilver

Zilver kan gemakkelijk opgepoetst worden met een doekje. Maar is jouw favoriete armband vaal of verkleurd? Doe dan wat (milde) zeep in warm water en maak hem schoon met een zachte doek.

Gebruik bij het schoonmaken van zilver nooit, maar dan ook écht nooit, chemische middelen. Je kan bij hardnekkig vuil ook een zachte tandenborstel gebruiken om je sieraad te poetsen. Spoel je sieraad na de poetsbeurt af en dep het droog met een niet-pluizende doek.

Goud

Geen glans meer te bespeuren op jouw favorieten gouden juweel? Allesbehalve leuk. Maar gelukkig is er een oplossing voor. Je kan je goud in een bubbelbad steken. Ja echt, een bubbelbad. Meng een paar druppels zeep met bruiswater en laat je goud hier vijf minuten in liggen. Spoel het daarna af en dep droog met een zachte doek.

Diamanten

Diamanten staan bekend om hun schittering, want dat is nu net wat hun zo bijzonder maakt. Maar door olie, zeep en vuil kan een diamant haar glans kwijtraken. Wie een juweel met een diamant heeft kan dit best een keer per maand schoonmaken. Maak een sopje van milde zeep en poets de diamant met een oude tandenborstel schoon.