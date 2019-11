Zo houd je je kamerplanten ook in de winter mooi en gezond

Het wordt in huis nu almaar droger. Dat voel je zelf aan je huid en zie je aan de bladeren van je kamerplanten: de tipjes beginnen te krullen, de randen drogen uit of hele bladeren worden bruin. Vooral planten met dunne of fijne bladeren en varens zoals venushaar (Adiantum raddianum) en jungleplanten als Calathea, Alocasia en Philodendron krijgen het nu lastig. Planten die hoog op een kast of rek staan, hebben nog méér onder de droogte te lijden. Dat geldt zeker voor planten die ophangen en uitdrogende luchtstromen te verduren krijgen.

In de zomer kunnen planten gerust op de vensterbank boven een radiator staan, maar dat is ’s winters geen goed idee. Heb je vloerverwarming, haal je planten dan van de grond en verhuis ze naar een tafeltje of plantenstandaard. Check of je planten uit de tocht staan, want ook daarvan drogen ze uit.

Benevel je planten minstens een keer per week met de plantenspuit. Gebruik regenwater op kamertemperatuur, leidingwater (en vaak ook putwater) laat kalkvlekken op de bladeren achter. Hang waterverdampers aan je radiatoren, voor extra luchtvochtigheid. Groepeer je je planten, dan creëren ze een vochtig microklimaat op zich. Planten die veel vocht nodig hebben, zet je op een schaal of in een kom met keitjes of grind, met een bodempje water in. Laat het water niet hoger komen dan de keitjes.

Varens, venushaar (Adiantum raddianum), Calathea, Alocasia... en de sierasperge (Asparagus) kun je in de winter naar de badkamer verhuizen, als je er de plaats voor hebt. Van stomende douches en dampende baden kikkeren ze op. Is je kamerplant nog niet te groot, dan kun je met een stolp de luchtvochtigheid verhogen. Je geeft de plant water als je ze onder de stolp plaatst, en daarna kan ze één tot meerdere maanden zonder extra gietbeurt. Of neem planten die net niet van luchtvochtigheid houden en een droge lucht verkiezen, zoals cactussen, vetplanten, de bladbegonia (Begonia rex), Dieffenbachia...

Minder water

Je kamerplanten groeien nu in een veel trager tempo en hebben dus ook minder water nodig. Het heeft dan ook geen zin om je planten te forceren met extra voeding en water. Dat zou weleens hoog opgeschoten, slappe stengels kunnen opleveren, en hun einde betekenen. Van te veel water komt je plant in zuurstofnood, rotten de wortels en krijgen schimmels vrij spel in de potgrond. Elke veertien dagen een gietbeurt moet voor de meeste kamerplanten nu volstaan. Gebruik regenwater op kamertemperatuur, van te koud water schrikken planten.

Geef nooit zomaar water, duw altijd eerst met je vinger in de grond. Voelt die nog nat aan, wacht dan; te veel water is de grootste doodsoorzaak bij kamerplanten. Grote planten moet je minder vaak gieten dan kleintjes en planten in plastiek potten drogen veel minder snel uit dan planten in een terracottapot. Planten met een dik en taai blad en een dikke stengel, drogen het minst snel uit. Andere planten die weinig water nodig hebben, zijn bromelia, olifantspoot (Beaucarnea), yucca, sanseveria, en de onverwoestbare ‘ZZ’: Zamioculcas zamiifolia.

Geef meer licht

Licht is van levensbelang voor een plant. Hoe minder licht, hoe trager ze groeit. Sommige planten gaan zelfs in een totale winterrust en stoppen met groeien, andere kwijnen weg door te weinig licht. Zet je planten zo dicht mogelijk bij het raam, het liefst aan de zuid- en westkant van je huis, als je geen veranda hebt. Een grote hal met veel licht lijkt misschien een goede plek, maar kamerplanten hebben ook warmte nodig. De meeste soorten verlangen minstens 12 tot 18°C. Houd je ramen schoon.

Let ook op met de gietbeurten, nu je je planten verhuist. Hoe meer licht, hoe vaker je moet gieten. Planten met grote bladeren zoals de rubberplant (Ficus elastica) of net een heel fijn blad, zoals allerlei varens, venushaar (Adiantum raddianum) of de sier­asperge (Asparagus), kunnen het best tegen wat minder (zon)licht.

Niet toevallig zijn Epipremnum, Ficus elastica en F. lyrata, de gatenplant Monstera deliciosa, Philodendron en de pannenkoekenplant zulke makkelijke planten: ze hebben in de winter veel minder te lijden onder minder daglicht.

Maak de bladeren het liefst elke week schoon met een vochtig vezeldoekje. Zo kunnen ze makkelijker licht opnemen en beter de lucht in huis zuiveren. Nu we ramen en deuren maximaal dichthouden, vermindert de luchtkwaliteit.

Opgelet: beestjes

Een lekker warm huis is de ideale habitat voor vervelende plantenbeestjes. Krullen de blaadjes op, is er een bloem vervormd of voelen de bladeren plakkerig aan? Bladluizen verstoppen zich graag in hoekjes van de plant: bladoksels, bloemknoppen of in de top.

Schildluizen zijn een geniepige vorm van bladluizen, doordat ze zich verschansen onder een hard schild. Zelfs met je nagel kun je ze moeilijk van een blad wrijven. Koop een aangepast biologisch middel, zoals Promanal Spray (ECOstyle), dat specifiek voor schildluizen ontwikkeld is. Besproei zeker goed de onderkant van de bladeren, daar zitten ze het liefst. Vooral pannenkoekenplanten kunnen eronder te lijden hebben, net als citrussen die binnen overwinteren.

Droge lucht stimuleert ook rode spintmijt, piepkleine insectjes die de plantensappen opzuigen, en aan de onderkant van de bladeren zitten. Controleer regelmatig en behandel met het biologische middel Pyrethro-Pur. De bladeren regelmatig afvegen en je plant eens meenemen onder de douche, houdt de insecten ook onder controle.

Echte winteroverlevers

• Cactussen en vetplanten als Crassula en Echeveria; geef ze wel genoeg licht.

• De graslelie (Chlorophytum comosum) groeit erg makkelijk en maakt snel veel kleintjes aan.

• Ficus lyrata heeft klasse en vult snel een kale hoek met z’n prachtige rubberbladeren.

• De rubberplant (Ficus elastica) is z’n wat minder spectaculaire broertje.

• Epipremnum aureum, een gemakkelijke en snelle, groen-gele slingerplant, die je kunt ophangen of in de hoogte leiden. Scindapsus pictus is een elegantere variant.

• De gatenplant (Monstera deliciosa) groeit snel uit tot een grote (show-) plant.

• De pannenkoekenplant (Pilea peperomioides) produceert graag klein­tjes die je opnieuw kunt oppotten of uitdelen.

• Vrouwentongen (Sansevieria) zijn ijzersterk. Veel of wat minder licht, een warme of net frisse woonkamer, het maakt deze plant niet uit. Naast de klassieke geelgroen gestreepte heb je tal van andere vormen en kleurencombinaties.

