Zo help je kamerplanten de winter door

Wel doen

Verhuizen: Heb je vloerverwarming? Haal je planten dan van de grond en verhuis ze naar een tafel of plantenstandaard. Check sowieso of je planten uit de tocht staan, want ook daarvan drogen ze uit. Varens, venushaar, calathea, alocasia en de sierasperge kun je in de winter naar de badkamer verhuizen, als je er plaats voor hebt. Van stomende douches en dampende baden kikkeren ze op.

Benevelen: Benevel je planten minstens een keer per week met de plantenspuit. Gebruik regenwater op kamertemperatuur, want leidingwater laat kalkvlekken op de bladeren achter. Hang voor extra luchtvochtigheid waterverdampers aan je radiatoren.



Groeperen: Op een kluitje bij elkaar creëren planten een vochtig microklimaat op zich.



Onder een stolp: Is je kamerplant niet al te groot, dan kun je met een stolp de luchtvochtigheid verhogen. Je geeft de plant water als je hem onder de stolp plaatst en daarna kan hij één tot meerdere maanden zonder extra gietbeurt.



In een schaal: Planten die veel vocht nodig hebben, zet je op een schaal of in een kom met keitjes of grind, met een bodempje water erin. Laat het water niet hoger komen dan de stenen.

Niet doen

Forceren: Planten forceren met extra voeding en water heeft geen zin. Het levert hoog opgeschoten, slappe stengels op, en uiteindelijk het einde van de plant. Van te veel water krijgt je plant zuurstofnood, rottende wortels en schimmels in de potgrond. Elke veertien dagen een gietbeurt moet voor de meeste kamerplanten volstaan. Gebruik (regen)water op kamertemperatuur, want van te koud water schrikken ze.



Lukraak begieten: Geef nooit zomaar water, duw altijd eerst met je vinger in de grond. Voelt die nog nat aan, wacht dan. Te veel water is de grootste doodsoorzaak bij kamerplanten. Grote planten moet je minder vaak begieten dan kleine, en planten in terracotta potten drogen sneller snel uit dan planten in een plastic pot. Soorten met een dik en taai blad en een dikke stengel drogen het minst snel uit. Andere planten die weinig water nodig hebben, zijn bromelia, olifantspoot, yucca, sansevieria, en de onverwoestbare ‘ZZ’: zamioculcas zamiifolia.



Het wordt almaar droger in huis. Dat voel je zelf aan je huid en zie je aan de blaadjes van je kamerplanten: de tipjes beginnen te krullen, de randen drogen uit of hele bladeren worden bruin. Vooral planten met dunne of fijne bladeren en varens zoals venushaar en jungleplanten als calathea, alocasia en philodendron krijgen het lastig. Planten die hoog op een kast of rek staan, hebben nog meer te lijden onder de droogte. Hetzelfde geldt voor planten die hangen en uitdrogende luchtstromen te verduren krijgen. In de zomer kunnen planten gerust op de vensterbank boven een radiator staan, maar dat is ’s winters geen goed idee.