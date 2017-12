Zo fiets je veilig over de besneeuwde wegen zonder onderuit te gaan ND

In de auto kruipen met gladde wegen is alvast geen pretje, maar als fietser ben je ook extra kwetsbaar voor valpartijen. Wie niet noodzakelijk buiten moet zijn, blijft beter thuis. Heb je echter geen andere optie dan je op je stalen ros over de besneeuwde fietspaden te begeven, dan hou je deze tips beter in het achterhoofd.

Over het algemeen gelden dezelfde regels als bij automobilisten. Wees extra voorzichtig, rij trager dan gewoonlijk, hou afstand en zorg er nu zeker voor dat je duidelijk zichtbaar bent. Maar ook je fiets zelf kan je aan de weersomstandigheden aanpassen.

- Hoe meer profiel in je fietsbanden, hoe meer grip je zal hebben op de weg. Laat die hippe koersfiets dus maar even op stal, en kies eerder voor je stadsfiets of - beter nog - de mountainbike. Gesteld dat je die keuze hebt, natuurlijk.

- Laat een beetje lucht uit je banden. Door met zachtere banden te rijden, heb je meer grip op de weg.

- Door de spanning van een mogelijke valpartij heb je de neiging om je stuur krampachtig vast te grijpen, met je handen klaar aan de remmen. Maar die spanning zal bij een valpartij net in je nadeel spelen. Probeer rustig en ontspannen op de fiets te zitten en hou je gewicht zoveel mogelijk naar achteren.

- Probeer zo weinig mogelijk (bruusk) te remmen. Begin op tijd met zachtjes en geleidelijk te remmen. Beter nog: fiets zo traag dat remmen bijna niet nodig is. Rem nooit alleen met je voorrem, want dat maakt de kans op slippen nog groter.

- Maak geen snelle, hoekige bewegingen. Probeer vanuit je heupen te sturen, meer dan vanuit je handen. Verander rustig van richting en neem je hele lichaamsgewicht mee, eerder dan snel aan het stuur te trekken met de handen. Scherpe bocht? Stap liever even af en ga een stukje te voet.

- Draag een helm. De kans op valpartijen is extra groot bij gladde wegen

- Zet je zadel laag genoeg, zodat je zeker met je voeten aan de grond kan. Wie plots valt, wil snel grip krijgen op de grond met de voeten.