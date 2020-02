Zo check je je tuinbomen op ziektes en bescherm je je tuin tegen storm

Zwammen zijn vaak een signaal dat er wat aan de hand is. Groeien er tondelzwammen op de stam van de boom, dan schakel je het best een boomverzorger in. De boom is dan vaak al erg verzwakt. Paddenstoelen aan de voet van de boom hoeven niet altijd een alarmsignaal te zijn, sommige leven net in symbiose met bepaalde bomen, en brengen geen schade toe. En neen, de paddenstoelen opruimen helpt niet, de ondergrondse schimmeldraden reiken vele meters ver.

Klimop die op een boom klimt, berokkent de boom ook geen schade. Palmt hij de hele kruin in, dan vangt de boom natuurlijk wel meer wind, maar een gezonde boom kan daartegen. Dood hout hoort bij een boom: dorre takken worden van nature afgestoten, maar zijn zelden een signaal van verzwakking. Oudere eiken en amberbomen laten bijvoorbeeld weleens een tak vallen. Heeft hij een dorre top, dan is het wel opletten geblazen en schakel je het best een boomverzorger ter controle in. Dat doe je ook wanneer er sap uit de stam van een paardenkastanje loopt, bijvoorbeeld, dan is de boom geen lang leven meer beschoren. Ook bij sparren die aangevreten worden door de letterzetterkever, is kappen de enige remedie. Kleine barstjes in de stam kunnen geen kwaad, maar een boom met een gebarsten stam maakt veel kans om bij een volgende storm tegen de vlakte te gaan.

Samen sterk

Soms zie je niets aan een boom, maar zit het probleem ondergronds. Is er naast een rij bomen een nieuwe weg aangelegd, zijn er kranen en vrachtwagens langs gereden (bijvoorbeeld voor de aanleg van een zwembad in je tuin), of heeft een buurman drastische grondwerken laten uitvoeren, dan kan de stabiliteit van je boom in gevaar zijn. De boomwortels strekken zich namelijk even ver uit als het bladerdek breed is. Is de bodem helemaal dichtgereden, dan stikken of rotten de wortels en sterven ze af. Vaak is het gevolg pas na een paar jaar zichtbaar. Het enige wat je kunt doen, is de grond in de diepte laten openbreken of ‘ploffen’. En grote werken uitstellen tot de zomer, wanneer de grond droog en hard is.

Een bosje met een paar bomen, struiken of een haag blijft de beste bescherming tegen storm

Ook wanneer er recent een boom in de buurt is geveld, kan dat grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van jouw boom. Bomen leven immers in gemeenschap, waarbij de buitenste of die aan de windzijde de ergste windstoten opvangt en daardoor sterker is dan de bomen die erachter staan. Is er in je tuin of die van een buur een grote boom geveld, dan maken de andere bomen meer kans om uit te waaien. Denk dus twee keer na voor je een boom laat vellen: een bosje met een paar bomen, struiken of een haag blijft de beste bescherming tegen storm.

Plant, als het even kan, altijd twee of drie bomen bij elkaar: tijdens de groei verweven ze hun wortels, waardoor ze samen veel beter bestand zijn tegen een storm. Laat gerust vier of vijf meter tussen de bomen. Hun wortels zullen elkaar wel vinden. ’s Zomers heb je er een perfecte hangmatplek bij.

Dunner blad

Houd je boom de komende maanden goed in de gaten. Zodra bomen in blad staan, worden ze nog gevoeliger voor (voorjaars)stormen. Bovendien kun je aan het bladerdek het best zien of er écht iets mis is. Kleinere blaadjes of een uitgedund bladerdek wijzen altijd op een, meestal acuut, probleem. Zit er een specht tegen de stam te trommelen? Spechten zijn signaalvogels, die meteen duidelijk maken dat een boom ziek is. Ze zoeken immers bomen op met een wat zachtere en dus verzwakte stam, om in te hakken. Vraag een erkend boomverzorger (www.bomenbeterbeheren.be) om een stabiliteits- en gezondheidscontrole. Die duurt twee tot vier uur en kost tussen de 100 en 200 euro. En neen, zieke bomen moeten niet altijd gekapt worden. Door ze juist te snoeien, kun je ze nog lang en veilig in de tuin houden. Is je boom toch uitgewaaid of moet hij geveld worden, laat dan de stam of een paar dikke takken in je tuin liggen. Dood hout is waardevol voor nuttige insecten, salamanders en padden, vogels...

Of je nu een groot gazon hebt of een kleine stadstuin: groen vergt onderhoud. Maar welke onderhoudsbeurten mag je echt niet overslaan? Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Je leest alles in ons dossier.

Zo houd je je kamerplanten ook in de winter mooi en gezond

Composthoop in je tuin: wat mag er wel, en vooral niet op? “Goede compost stinkt nooit”

Bye bye onkruid: onze experte toont hoe je zelfs de hardnekkigste soorten uit je tuin weert