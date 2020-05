Zo bouw je je huiskamer om tot escaperoom Anton Damen

12 mei 2020

14u58 0 Vrije tijd Hoe maak je een lockdown pas écht intelligent? Door je huis te verbouwen tot escaperoom. Slopen en klussen is niet nodig: deze spellen simuleren de 'echte' ervaring gewoon in je huiskamer. Meer tips vind je in onze thuisblijfgids

Je zit opgesloten en twijfelt of je ooit nog de vrijheid zult proeven. Last van de lockdown? Nee hoor. Zo voelt het in een escaperoom. De combinatie van tijdsdruk en frustratie, met schijnbaar onmogelijke raadsels en die eigenwijze puzzelpartner, is de succesformule waarop in ons land tientallen escaperooms draaien. Of beter gezegd: draaiden. Ook deze business ontkwam niet aan de coronamaatregelen.

Wie een bezoekje mist of de huidige cabin fever thuis wat verder wil opschroeven, hoeft geen stap buiten de deur te zetten. De grootste speler in het thuissegment is Identity Games, dat vier jaar geleden al pionierde met Escape Room The Game. Inmiddels bestaat er een gezinsvariant (Jumanji) en talrijke uitbreidingssets.

Genadeloze deadline

Het claustrofobische concept van de echte escaperoom is inventief vertaald, met een zenuwachtig terugtikkende klok en de genadeloze deadline van één uur. In de basisdoos zitten vier opzichzelfstaande scenario’s, waaronder het nogal actuele Virus. Daarin zit(ten) je medespeler(s) in een laboratorium waar het goed misging met een virus, en rest je weinig tijd om wegwijs te worden uit alle aanwijzingen. Om de juiste oplossing in te voeren, dien je goed te kijken, te decoderen, te vouwen en te puzzelen.



Hoewel de doos vermeldt dat het spel voor drie tot vijf spelers is, kan de klus ook prima met z’n tweetjes geklaard worden. Net als in de echte escaperoom, waar een medewerker je soms met een gefluisterde instructie over een hersenhobbel heen helpt, gunt het spel je ook een paar hints.



Een andere overeenkomst is dat aan de thuisvariant eveneens een fors prijskaartje bungelt: 40 euro voor een spel dat je maar één keer kunt spelen? Het lijkt veel, maar is een schijntje vergeleken met een bezoek aan een echte escaperoom. Bovendien kun je met een printer en de downloads op escaperoomthegame.com de bekraste, verknipte of gevouwen opdrachten in ere herstellen, zodat het spel door kan naar een volgende.

Dat kan ook met de pakketten van Puzzelpost, te vinden op de eigen website. “Hoe meer mensen ermee in aanraking komen, hoe leuker’’, zegt bedenker Ruud Kool. Dat tevreden kopers hun spel een keertje doorgeven, neemt hij op de koop toe.

Intrigerend

In veel opzichten is Puzzelpost aangenaam anders dan soortgenoten. Zo is er geen deadline en de puzzels vertellen een intrigerend detectiveverhaal aan de hand van persoonlijk geadresseerde brieven, versnipperde faxen, matrixprintjes en vergeelde kranten. Het zijn gedetailleerde kunstwerkjes waar de puzzelliefde vanaf spat en die boordevol verrassingen zitten. Je speelt het dan maar één keer, volgend jaar heb je het er nóg over. Door het coronavirus wordt het gehele pakket (vanaf 49,95 euro) nu in één zending geleverd. Minder mysterieus, wel zo makkelijk.



Andere escaperoommakers bundelden de krachten voor het pittige deverlorenherinnering.nl. Dat is online en gratis (donatie optioneel) te spelen, en er valt wat te winnen: een bezoekje aan een echte escaperoom als de lockdown weer is opgeheven.