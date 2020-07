Zo bouw je een kampvuur dat je de hele avond warm houdt

Niets zo gezellig als een kampvuur of vuurschaal op een mooie zomeravond. Maar hoe krijg je kwieke vlammen in plaats van dikke rook? En op welke manier breng je je vuur snel op gang zonder geknoei? Tuinexperte Laurence Machiels toont het in een video.



Kies je hout slim

Hout van fruitbomen geeft het mooiste vuur met de minste rook. Ook eik en beuk trakteren je op schitterende vlammen. Ze branden bovendien lang, en ook de kooltjes blijven geruime tijd nagloeien. Zachtere houtsoorten als populier of wilg zijn sneller opgebrand, maar geven vlug warmte en laten je vuur hoog oplaaien. Naaldhout als den, spar of lariks knettert gezellig en verspreidt een heerlijke geur.

Onvoldoende droog hout sist in het vuur, straalt amper warmte af en veroorzaakt donkere rook waarin veel giftige stoffen zitten

Welk hout je ook kiest, let erop dat het droog is. Onvoldoende droog hout sist in het vuur, straalt amper warmte af en veroorzaakt donkere rook waarin veel giftige stoffen zitten. Gekliefde houtblokken hebben twee jaar nodig om te drogen. Hoe korter de blokken en hoe kleiner ze gekliefd zijn, des vlugger zijn ze kampvuurklaar. Bij eik duurt dat proces het langst.

Controleer de windrichting

Check voor je het hout begint te stapelen vanwaar de wind komt. Anders zit straks iedereen in de rook. Steek een natte vinger in de lucht; waar het koud aanvoelt, is de windzijde. Het meest courant is (zuid)westenwind, gevolgd door (noord)oostenwind.

Gebruik geen proppen krantenpapier om je vuur aan te steken, die doen je stapel in elkaar storten

Leg dan om te beginnen een ‘tondel’ van fijne takjes, (berken)schors, bladeren of een paar ecologische aanmaakblokjes in het midden. Gebruik geen proppen krantenpapier, die doen je stapel in elkaar storten. Bouw er vervolgens een piramide van droge takken of kant-en-klare aanmaakhoutjes omheen. Er bestaan speciale harsrijke houtjes of ‘vuurstarters’, die branden nog beter en ruiken erg lekker. Ook droge takken van snoeiafval en schors van berk zijn prima startmateriaal. Stapel daarrond grotere, droge takken; laat een gat vrij langs de kant van waar de wind komt. Heb je oude palletten liggen? Dat hout is niet geïmpregneerd, dus je kan de latten ook gerust opstoken. Zet daar minstens 2 blokken droog hout tegenaan. Steek nu het vuur aan via het gat, met de wind in je rug.

Tip! Wil je vuur maar niet aan omdat er te weinig wind waait? Begin omgekeerd: leg de droge blokken onderaan en bouw er bovenop een toren van kurkdroog klein hout en takjes of (ecologische) aanmaakblokjes. Blaas er voorzichtig lucht in.

Hou het veilig!

Staat je vuurschaal in een droog lang gras? Maai ruim 1 meter rond de schaal het gras kort en besproei het uitvoerig met water voor je aan je vuur begint. Winderig weer houdt het meeste risico’s in; verhuis je schaal naar een windluwe hoek. Houd voor de veiligheid een emmer water in de buurt.

