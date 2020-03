Zit je thuis door het coronavirus? De leukste spellen om je mee te amuseren Valérie Wauters

13 maart 2020

09u48 0 Vrije tijd Veel mensen zitten tegenwoordig thuis in de strijd tegen het coronavirus. Ze worden aangemoedigd om vanuit hun living te werken en ook ‘s avonds is het binnenblijven, want veel evenementen zijn afgelast. Tijd voor een Netflix-marathon of enkele bordspellen, voor wie eens wat anders wilt. Wij verzamelden de leukste spellen van het moment.

Geïnspireerd op…

1. Temptation Island, het spel der verleiding: Het moment is eindelijk daar, dé ultieme relatietest gaat van start en jij en je vrienden mogen als verleiders ongestoord je gang gaan op een prachtig eiland. Ben jij de grote overwinnaar van Temptation Island?Je hebt een duidelijk doel voor ogen, maar ben jij wel grappig, sexy of intelligent genoeg om die persoon te verleiden? Trek alles uit de kast om je medespelers te overtreffen en zorg voor een overtuigend resultaat tijdens het kampvuur. Te koop voor 19,95 euro.

2. De Buurtpolitie - Echte verhalen: Met dit supertoffe bordspel herbeleef je de echte verhalen van De Buurtpolitie. Kraak zelf de moeilijkste dossiers aan de hand van verslagen die het politiekorps heeft gemaakt. Hoe meer dossiers je oplost, hoe meer punten je verdient. Te koop voor 35,95 euro.

3. Peaky Blinders, under new management: Reis terug in de tijd naar het Birmingham van de jaren twintig in het Peaky Blinders bordspel. Speel je eigen rol in een spannende gangsteroorlog tussen verschillende groepen. Verhoog je persoonlijke statistieken zoals charisma, kracht en intelligentie om zo je tegenstanders te verslaan en je missie te volbrengen. Te koop voor 26,89 euro.

4. De Slimste Mens Ter Wereld het bordspel: De slimste mens ter wereld! Speel de populaire tv-quiz aan tafel en ontdek wie de slimste is. Alle elementen van de tv-quiz vind je terug in dit bordspel. Verdien seconden met de 3-6-9 ronde; geef razendsnel de 4 goede antwoorden in open deur en kun je de puzzel oplossen terwijl de zuurverdiende seconden wegtikken? Ervaar de stress, speel je tegenstander naar 0 seconden om zelf gekroond te worden tot ‘De slimste mens’. Te koop voor 34,99 euro.

5. Trivial Pursuit Friends: (Op z’n Janice) OH. MY. GOD! Als je een echte Friends-fan bent, durf je vast wel al jouw opgedane kennis om te zetten naar de werkelijkheid met de Friends Trivial Pursuit-game! Deze editie omvat 600 vragen, stuk voor stuk gebaseerd op al je favoriete momenten gaande van Ross en Rachel hun trouwdag in Vegas, tot de klassieke Holiday Armadillo. Te koop voor 15,99 euro.

Kaartspellen (in het Engels of Nederlands)

1. Unstable Unicorns: Unstable Unicorns is een strategisch kaartspel dat gaat over unicorns en verwoesting. Wie vindt dat nou niet leuk? Er zijn 20 magische unicorns te verzamelen met elk een speciale kracht. Bouw zo snel mogelijk een leger van unicorns, voordat het verwoest wordt door een van je vrienden. Neem wraak of verdedig je leger met magische krachten. De speler die als eerste een leger van 7 unicorns heeft gemaakt, wint het spel. Klinkt simpel hè? Maar dat is het helaas niet. Te koop voor 25,79 euro.

2. Cards Against Humanity: Cards Against Humanity is een partyspel voor vreselijke mensen. Elke speler raapt tien witte kaarten. Eén speler wordt willekeurig uitgekozen als Card Czar en speelt een zwarte kaart. De Card Czar leest de zwarte kaart hardop voor. De andere spelers beantwoorden de kaart met een witte kaart en spelen deze door naar de Card Czar. De Card Czar schudt de antwoorden en deelt de kaartcombinaties met de groep. De Card Czar kiest de grappigste combinatie uit en de winnaar krijgt een punt. Na elke ronde raapt iedereen een nieuwe witte kaart en wordt de rol van Card Czar doorgeschoven. Te koop voor 38,99 euro.

3. Exploding Kittens: Exploding Kittens is een fantastisch kaartspel voor mensen die van katten, explosies, laserstralen en soms ook van geiten houden. Dit tactische spel is een variant van Russisch roulette, maar dan met exploderende kittens. Je neemt kaarten van de stapel totdat je één van de gevreesde exploderende kittens trekt. Dan heb je meteen verloren. Met alle andere kaarten kun je jezelf verdedigen, aanvallen, een beurt overslaan of de katten afleiden. Te koop voor 19,95 euro.

4. Bears vs. Baby’s: Met dit partyspel creëer je fantastische beren (en andere monsters) om afschuwelijke baby’s op te eten. Bouw een prachtige zalm gewapend met messen en burrito’s of een beer in zakenpak met vleermuisvleugels en ga de strijd aan tegen de vreselijke baby’s. En niet zomaar baby’s, maar afschuwelijke baby’s met luiers, harige baby’s en baby’s die met lasers uit hun ogen schieten. Te koop voor 34,95 euro.

5. What do you meme: Gebruik je verbeelding en je ziekste gevoel voor humor en combineer de foto van de ronde met je grappigste tekstkaart. De spelers zijn om beurten jury en oordelen welke speler de beste combinatie heeft gemaakt. De speler met de grappigste combinatie van de ronde scoort een punt en wint de kaart. Speel tot iemand 20 punten heeft verdiend… of tot je honger hebt en bestel dan een pizza. Te koop voor 29,99 euro.

Bordspellen voor volwassenen

1. Azul: In het tactische bordspel Azul moet je voor de Portugese koning Manuel I de muren van zijn koninklijk paleis met kleurige tegels versieren. In het spel vorm je patronen met de tegels om het paleis te versieren. Voor specifieke patronen en completerende sets, scoor je extra punten. Maar heb je materialen verspild? Dan worden er punten in mindering gebracht. De speler met de meeste punten wint het spel Azul! Te koop voor 32,75 euro.

2. Ticket to Ride: Ticket to Ride is een grafisch knap uitgevoerd bordspel dat de spelers uitnodigt tot het leggen van spoorverbindingen tussen grote steden in de VS. De spelers zijn spoorwegpioniers die door middel van kaartencombinaties vergunningen bekomen voor het uitvoeren van verbindingen. Te koop voor 36,80 euro.

3. Wingspan: Een vogelspel vol tactiek en spanning. Als vogelliefhebber probeer je de beste leefomstandigheden voor de vogels in je opvangcentrum te creëren. Elke vogel breidt in één van zijn leefgebieden een ketting van krachtige combinaties uit. Deze leefgebieden richten zich op verschillende groeifactoren: voedsel pakken, eieren leggen en nieuwe vogelkaarten trekken. Wie bouwt het beste actiemotortje en scoort aan het einde van het spel de meeste punten met zijn vogels? Te koop voor 44,80 euro.

4. Brieven uit Whitechapel: Het spel speelt zich af in het district Whitechapel in Londen. Jack the Ripper pleegt 5 moorden in 4 nachten en keert na elke misdaad terug naar zijn vaste schuilplaats. Een van de spelers neemt de rol van Jack op zich. De andere spelers vormen een team van detectives, die naar hem op zoek zijn. Zij moeten samenwerken en overleggen om Jack uiteindelijk in de val te lokken. Brieven uit Whitechapel is een razend spannend spel, dat zowel voor families met oudere kinderen als veelspelers geschikt is. Te koop voor 39,99 euro.

5. Small World Underground: Small World Underground voert je mee naar een fantastische wereld waar Drows, vampiers, geesten en andere onderwereldse rassen voortdurend strijden om een plaats. Small World Underground is een spel voor 2 tot 5 spelers, waarin elke speler strijdt om zijn beschaving uit te bouwen in een wereld vol fantasie. Te koop voor 48,95 euro.