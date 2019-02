Zin in een citytrip? New York krijgt een strand Liesbeth De Corte

15 februari 2019

09u09

Altijd al eens New York willen bezoeken? Dan heb je nu een extra reden om een trip te boeken. De Big Apple krijgt binnenkort immers een eigen stadsstrand.

Het strand maakt deel uit van een groter project: het schiereiland Gansevoort Peninsula wordt volledig omgebouwd tot een openbaar park. Het gaat om een gebied van meer dan 22.257 vierkante meter. Aan de kant van de Hudson-rivier komt het strand, zo maakt de organisatie The Hudson River Park Trust bekend.

Wat kan je concreet verwachten? Er komt wel degelijk een recreatiegebied, maar voor het grootste deel bestaat de kustlijn uit rotsen. Én je mag ook niet zwemmen in het ijskoude water van de Hudson. Niet meteen de beste plek dus om te zonnekloppen in je bikini, maar gegarandeerd dat je er een mooi uitzicht hebt.

De werken aan het park en het strand starten volgend jaar, en zullen normaal gezien afgerond zijn tegen 2022. Kan je niet wachten tot dan? Wij zochten nog een aantal andere bestemmingen waar je stad en strand kunt combineren.

1. Barcelona

We beginnen met de meest voor de hand liggende strand-stad combinatie van ze allemaal: Barcelona. Je kunt er zowel genieten van de prachtige architectuur van onder andere Gaudi, shoppen, tapas eten en sangria drinken, maar ook relaxen op het strand dat op amper 15 minuten wandelen van het stadscentrum ligt.

2. Rovinj – Kroatië

De oude stad Rovinj ligt letterlijk pal aan het water, er is zelfs geen boulevard die het oude stadgedeelte scheidt van de zee. Grappig detail: Rovinj is heel populair onder nudisten omdat de grootste camping van de stad, Valalta, een naaktcamping is.

3. Lissabon – Portugal

De Portugese hoofdstad telt tal van grote en kleine stranden. Sommigen liggen op wandelafstand van het stadscentrum, soms moet je een trein of boot nemen. Naast een luchtje scheppen op het strand, kun je er helemaal losgaan wat betreft kunst, cultuur, eten, drinken en natuurlijk ook shoppen.

4. Göteborg – Zweden

We associëren Scandinavische landen doorgaans met koude, maar in de zomer kan het er net zo aangenaam warm worden als in België. Rond de Zweedse stad Göteborg (en ook Stockholm) liggen een aantal prachtige eilanden waar je naar hartenlust kunt genieten van zon, zee en strand. Let wel: van het stadscentrum moet je eerst een tram en daarna nog een boot nemen.

5. Tel Aviv – Israël

Tel Aviv is de laatste jaren enorm in trek bij toeristen, net omdat de stad en het strand er in elkaar overlopen. Het enige minpunt is dat de Israëlische stad wel peperduur is, zowel voor vliegtickets als ter plaatste. Alcohol is er haast onbetaalbaar, al is dat in het Zweedse Göteborg in ieder geval niet beter.

6. Den Haag - Nederland

Ook dichter bij huis vind je het beste van twee werelden, namelijk in Den Haag. Misschien geen exotische bestemming, maar wel ideaal voor wie graag een weekendje wil citytrippen, zonder daar veel voor te moeten betalen.