ZIEN: dit zijn de mooiste agenda's voor 2019

Nele Annemans

29 december 2018

17u01 0 Vrije tijd Hou jij ook vast aan een mooie oldskool papieren agenda in plaats van eentje in je iPhone? Wij zochten alvast de mooiste exemplaren voor je uit!

1/ Agenda ‘She Believed She Could So She Did’ van Elisbeth Fredriksson, € 19,99, o.a. te koop via Junique.

2/ Agenda met metalen reliëf van teNeues, € 6,22, o.a. online te koop.

3/ Agenda met pelikaanmotief van Fabienne Chapot, € 10, o.a. te koop via bol.com.

4/ Agenda ‘My Journal 2019' in paars van A-journal , € 15,99, o.a. te koop via A-journal.

5/ Agenda ‘MonMon’ van Hallmark, € 15,94, o.a. te koop via bol.com.

6/ Agenda met zwanenmotief van HEMA, € 8, o.a. online te koop en in de winkel.

7/ Business Agenda TWNTY NINETN van Vrolijk Fabriek, € 17,95, o.a. te koop via Vrolijk Fabriek.

8/ Agenda ‘Lollipop’, € 11,19, o.a. te koop via bol.com.