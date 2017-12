Zet 'm op: zo decoreer je de perfecte kerstboom Sophie Vereycken

We kunnen er een boom over opzetten. Letterlijk én figuurlijk, want de perfecte kerstboom is geen sinecure: hij moet lichtjes, een statige piek, vrolijke slingers én schitterende ballen (en dan nog liefst niet te veel van dezelfde kleur dicht bij elkaar). Een mens zou er bijna voor gestudeerd moeten hebben. Gelukkig zijn er nog deze 5 eenvoudige stappen zodat jij in een sneltempo de perfecte boom uit je hoed (of die doos van op zolder) tovert.

1. Kies de juiste locatie

Of je nu een echte boom hebt of eentje van plastic, maakt niet zoveel uit. Het belangrijkste is wààr je die boom neerplant. Idealiter is dat vlakbij een stopcontact, zodat je woonkamer geen mijnenveld van losse draden wordt, waar nietsvermoedende gasten over kunnen struikelen. Heb je een echte boom? Zorg dan dat je een koel plekje uitzoekt, ver weg van een open haard of verwarming. Zo voorkom je dat de boom te snel uitdroogt.

2. Focus op de lichtjes

Je mag nog de mooiste kerstballen hebben, als de lichtjes eruit zien alsof ze er van ver zijn ingeflikkerd, blijft die boom een zielig scharminkel. Neem dus gerust de tijd om de lichtjes er precies goed in te hangen. Volgens de kerstetiquette doe je dat best als volgt: start bovenaan, en wikkel de lichtjes vervolgens af naar beneden. Zorg dat ze rond alle grote takken gaan, en laat ongeveer 15 centimeter tussen. Al is er eigenlijk maar één gouden regel: hoe meer, hoe beter. Pro tip: bespaar jezelf de frustratie, en check even of de lichtjes werken vóór je ze in de boom hangt.

3 . Kies een kleurenpalet

Een mooie kerstboom is doorgaans geen allegaartje van ballen en kakafonie aan kleuren. Door binnen één bepaald thema of kleurenpalet te blijven, ben je er zeker van dat alles mooi samen past. Traditioneel gezien, kiezen de meeste mensen voor rood, groen en goud. Maar ook zilver, ijzig blauw en dieppaars staan prachtig, en toveren je woonkamer om in een waar winter wonderland.

4. Slingeren maar

En dan hebben we het niet over de kat die als een volleerde tarzan de boom verkent, maar over échte slingers. Een boom is immers niet af zonder een paar vrolijke slingers erin, of het nu lint, papier of glitter is. Handig om te weten: je doet de slingers beter vóór de ballen. Zo vermijd je dat je per ongeluk die dure kerstballen van oma in duizend stukjes van elkaar doet spatten.

5. Tijd voor de kerstballen

En dan is het tijd voor het echte werk. Begin in het midden van de boom, en werk zo zachtjes naar opzij, boven en onder toe. Eerst hang je de eenvoudige ballen in de boom (bijvoorbeeld: ballen in één kleur, zonder te veel tierlantijntjes of glitter). Grote ballen hang je best dichtbij de stam, kleinere ballen komen dan weer beter aan het uiteinde van de takken, zo creëer je diepte. Zorg dat de ballen mooi gespreid zijn. Vervolgens kan je de speciale kerstballen ophangen. Tip: erg dure en unieke ballen hang je best helemaal bovenaan. Daar is de kans op ongelukjes namelijk het kleinst.