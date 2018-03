Zelfs openbare toiletten kunnen idyllisch zijn, bewijst deze plek in Noorwegen ND

29 maart 2018

16u36

Bron: The Telegraph 0 Vrije tijd Wij denken bij publieke sanitaire voorzieningen spontaan aan lege rollen WC-papier, bekladde muren en de absolute noodzaak om je neus toe te knijpen. Daarom durven we dit net geopende Ureddplassen-toilet in Noorwegen tot de mooiste ter wereld rekenen.

Dit bijzondere toilet in het midden van de Noorse natuur is een ontwerp van de architecten Justine Haugen en Dan Zodar. Het openbare toilet staat op het puntje van een fjord aan de Scandinavische westkust, waardoor je uitkijkt op de zee. Je hebt verder vanuit het kleinste kamertje zicht op de besneeuwde toppen van de Lofoten, of je kan ze bewonderen vanop één van de marmeren bankjes in de wachtrij voor het toilet. Via een trapje kan je de kustlijn nog van dichterbij zien.

Behalve een openbaar toilet is Ureddplassen ook een gedenkplaats voor de 42 mannen die in februari 1943 stierven, toen een onderzeeër van de Royal Norwegian Navy ontplofte door een Duitse mijn. Een monument dat daaraan herinnert werd in 1987 ongehuldigd en kreeg nu een nieuwe marmeren steen.

"Ureddplassen is de ideale plek voor een korte pauze, een picknick of voor lange nachten met met middernachtzon of het noorderlicht," omschrijft de toeristische dienst Nasjonale turistveger, die verantwoordelijk is voor de Noorse toeristische route 'Helgelandskysten,' waarop het toilet gesitueerd is. Het project kostte alles bij elkaar zo'n 1,6 miljoen euro.